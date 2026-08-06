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Julian Alvarez Atletico Madrid 2025-26Getty
Daniel Buse

Traducido por

¿Huelga posible? El FC Barcelona supuestamente diseña un plan para el fichaje de Julián Álvarez, del Atlético de Madrid

Primera División
Julián Álvarez
Barcelona
Atlético Madrid

El Barça necesita un delantero tras la marcha de Lewandowski, y ese debería ser Julián Álvarez, del rival liguero Atlético.

El FC Barcelona no se rinde en el pulso por Julián Alvarez, del Atlético de Madrid, y supuestamente quiere forzar todavía el traspaso con la ayuda de los representantes del argentino. Así lo informa el diario deportivo español Marca. Según esa información, el director deportivo del Barça, Deco, planea fijar una estrategia con los representantes de Alvarez para que la operación pueda cerrarse finalmente. Según el informe, la mayor esperanza de los catalanes pasa por que el propio Alvarez transmita con toda claridad a los responsables del Atlético que ya no quiere jugar en Madrid, sino en el Barça.

Los colchoneros no se han mostrado hasta ahora en absoluto dispuestos a hablar o negociar. Rechazaron la primera oferta del Barcelona, de 100 millones de euros, tan rápido como la propuesta de 150 millones de euros del rival local, el Real, por el argentino. El Atlético se remite a la cláusula de rescisión de 500 millones de euros que figura en el contrato del delantero, una valoración ilusoria que ni el Barça ni el Real aceptarán jamás.

La situación, hasta ahora bloqueada, debería empezar a moverse porque el propio Alvarez exponga con insistencia que quiere ir sí o sí a su club soñado, el Barcelona. Eso ya lo había comunicado abiertamente durante el Mundial : "He hablado con gente del Atlético. Creo que lo mejor para todas las partes es que me vaya. Quiero cumplir mi sueño", dijo a ESPN.

¿Quién sustituirá a Robert Lewandowski en la delantera del FC Barcelona?

Tras su participación con Argentina en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México y después de sus vacaciones prolongadas, se espera a Alvarez de vuelta en Madrid el 10 de agosto. Está por ver si entonces se reincorpora realmente al equipo del entrenador Diego Simeone o si, con una huelga pactada por Deco junto con los representantes, intenta obligar al Atlético a ceder. Según la información, la próxima semana será decisiva en el pulso por Julián Alvarez.

Julian AlvarezGetty Images

Y es que el FC Barcelona tampoco puede esperar demasiado tiempo al argentino. Tras la salida de Robert Lewandowski y las intenciones de traspaso de Ferran Torres, el Barça necesita urgentemente refuerzos para el ataque, en el que faltaría un nueve. Julián Alvarez llegó hace apenas un año al Atlético procedente del Manchester City por un traspaso de 75 millones de euros.

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