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Jérôme Rothen, exjugador del París Saint-Germain y comunicador francés, ha lanzado un llamamiento llamativo a las estrellas del fútbol mundial para que se movilicen contra Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Rothen pide a los grandes jugadores que se unan y utilicen su influencia para provocar un cambio en la cúpula de la FIFA, hasta el punto de organizar una huelga colectiva que podría obligarle a abandonar su cargo.

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Las declaraciones de Rothen llegan ante la proximidad de las elecciones a la presidencia de la FIFA, previstas para el 18 de marzo de 2027 en Rabat, la capital marroquí. En ellas, Infantino se prepara para optar a un nuevo mandato, después de haber asumido la presidencia del organismo internacional en febrero de 2016, en un momento en el que afronta desafíos relacionados con el futuro de su liderazgo al frente de la FIFA.

Los esperados comicios registran movimientos de varias partes para plantar cara a Infantino, encabezados por Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, que ha entrado en la carrera con el respaldo de la UEFA tras obtener el apoyo de las federaciones europeas, en un intento de ofrecer una alternativa al actual presidente de la FIFA.

Asimismo, el japonés Kozo Tashima, presidente honorario de la Federación Japonesa de Fútbol, ha anunciado su candidatura al cargo y se ha mostrado dispuesto a mantener conversaciones con Diallo sobre una posible coordinación entre ambos. Por su parte, el suizo Ramon Vega, exjugador del Tottenham, figura entre los nombres que han expresado su deseo de disputarle a Infantino la presidencia del organismo internacional.

En medio de estos movimientos, Rothen considera que el cambio en la cúpula de la FIFA no debe limitarse a la pugna entre candidatos o a las maniobras de las federaciones nacionales, sino que debe extenderse a los propios futbolistas, al ser la parte más vinculada al juego y la más capaz de influir en su futuro, especialmente las estrellas que gozan de popularidad mundial y de una gran influencia.

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Rothen afirmó en su programa de radio «Rothen s'enflamme», en la emisora RMC, que él solo no puede derribar a Infantino, pero que los grandes futbolistas del mundo sí son capaces de impulsar una movilización amplia. En este sentido, mencionó nombres de la talla de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Kylian Mbappé como algunas de las figuras más destacadas que podrían liderar esta iniciativa.

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El comunicador francés añadió que las estrellas del fútbol ocupan una posición excepcional dentro del juego y que, por tanto, unificar sus posturas podría otorgarles una gran fuerza frente a la dirección de la FIFA. Además, subrayó que el fútbol pertenece ante todo a los jugadores y que no es aceptable que sigan al margen de las decisiones que afectan a su futuro y al de las competiciones en las que participan.

Rothen fue más allá de reclamar comunicados o críticas públicas, ya que instó a los futbolistas a adoptar una postura práctica dejando de jugar. A su juicio, una huelga colectiva de 15 días podría ser un medio de presión eficaz sobre la cúpula del organismo internacional y obligaría a los dirigentes a tomarse en serio las reivindicaciones de las estrellas.

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Explicó que, si los jugadores dejaran de disputar partidos durante un breve periodo de forma colectiva y organizada, el fútbol mundial se enfrentaría a una situación distinta por el impacto directo de la ausencia de las estrellas en las competiciones, algo que podría llevar a los responsables a replantearse la forma de gestionar el juego y las decisiones que se toman en el seno de la FIFA.

Rothen también lanzó duras críticas contra Infantino, a quien acusó de centrarse en los intereses comerciales y en ganar dinero a costa de los jugadores. Según su visión, la salud y el futuro del fútbol están en peligro, en un contexto en el que continúa la polémica sobre la gestión del organismo internacional y las decisiones que adopta su presidente.

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Estas declaraciones llegan en un momento en el que Infantino ha recibido críticas por una propuesta anterior para abrir la puerta a inversores del sector privado en una entidad comercial vinculada a los ingresos de los torneos de la FIFA. La iniciativa provocó un amplio rechazo antes de ser retirada y se convirtió en uno de los asuntos que más han agravado las diferencias entre la cúpula del organismo internacional y varios actores del fútbol, sobre todo en Europa.

Rothen concluyó insistiendo en que la unión de los grandes jugadores es, a su entender, el camino capaz de provocar un cambio real, y recalcó que dejar de jugar durante 15 días sería un mensaje difícil de ignorar, en un momento en el que todas las miradas se dirigen a las próximas elecciones a la presidencia de la FIFA y a las posturas y alianzas que surjan en torno al futuro de Infantino al frente del organismo internacional.