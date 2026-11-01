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El delantero del Borussia Dortmund Fabio Silva reveló cómo los consejos de su padre le ayudaron a marcar un dramático gol del empate ante el Bayern de Múnich en el minuto 89. Silva anotó con un remate que alcanzó los 90,6 km/h y mantuvo la condición de invicto del BVB en la Bundesliga en el Allianz Arena.

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Silva rescata un punto con un gol agónico

El delantero del Borussia Dortmund Fabio Silva apareció en los últimos instantes para darle al BVB un empate 2-2 ante el Bayern de Múnich en el Allianz Arena. Con su equipo perdiendo 2-1 en el minuto 89, el atacante portugués aprovechó un balón suelto dentro del área y batió a Jonas Urbig con un disparo a 90,6 km/h.

Fue el tercer gol de Silva en la liga en ocho jornadas, con lo que ya supera su registro de toda la temporada anterior.

Su tanto permitió al Dortmund mantenerse invicto y empatado a 18 puntos con el equipo más laureado de Alemania.

Los consejos de su padre resultan decisivos en el área

Tras el partido, Silva atribuyó su instinto goleador en el área a los consejos de su padre. «Vinimos aquí a ganar. Esa tiene que ser nuestra mentalidad esta temporada. Tenemos mucha calidad en el equipo y sabemos que este año contamos con un equipo fantástico», afirmó Silva.

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«Los que salen de inicio y los que entran desde el banquillo siempre tienen impacto en el partido. Es algo que queremos que todo el mundo vea».

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«Mi padre siempre me decía que tenía que oler el balón en el área, y allí estaba yo para oler el segundo balón. Me alegro de haber podido ayudar al equipo», añadió.

Los suplentes establecen un récord sin precedentes en la Bundesliga

El gol de Silva llegó tras una acción de otro suplente, Konstantinos Karetsas, y confirmó la extraordinaria aportación del banquillo del BVB. Los suplentes del Dortmund suman ya 13 participaciones de gol esta temporada, con cinco tantos y ocho asistencias, un nuevo récord de la Bundesliga tras ocho jornadas.

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Además, siete de los 14 goles del Dortmund esta temporada han llegado después del minuto 80.

La aportación de Silva puso de relieve la profundidad de la plantilla confeccionada bajo la dirección del entrenador Niko Kovac.

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El delantero portugués quiere seguir siendo decisivo

El oportuno gol de Silva da un gran impulso al Dortmund mientras mantiene su lucha por el título junto al Bayern.

El delantero intentará prolongar su buena racha goleadora en los próximos compromisos nacionales y europeos.

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El BVB centra ahora su atención en su próximo partido de Bundesliga.