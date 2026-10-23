Hristo Stoichkov y Arsene Wenger respaldan el primer Mundial sub-15 de la FIFA para transformar la formación de jóvenes futbolistas en todo el mundo

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Las leyendas del fútbol Hristo Stoichkov y Arsene Wenger han mostrado su apoyo a la primera edición de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA antes de que arranque este sábado en Azerbaiyán. El nuevo torneo internacional reunirá en Bakú a más de 3.000 jóvenes futbolistas, entrenadores y oficiales para disputar unos 1.000 partidos a lo largo de seis días de competición de verdad.

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Figuras legendarias aplauden la vía de desarrollo deportivo

Stoichkov y Wenger creen que la primera gran cita sub-15 ofrece una oportunidad inestimable para que las promesas pongan a prueba su nivel. Aprobado por el Consejo de la FIFA en diciembre de 2025, el torneo masculino se celebrará del 24 al 30 de octubre. Los partidos se disputarán en formato de ocho contra ocho, con dos tiempos de 20 minutos.

«El Mundial Sub-15 de la FIFA es fundamental»

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En declaraciones a la FIFAantes de enfrentarse a Escocia, Stoichkov destacó el valor del torneo para los jóvenes talentos: «En mi opinión, el Mundial Sub-15 de la FIFA es fundamental. Siempre aplaudo estos torneos porque los jóvenes jugadores empiezan a crecer y a darse cuenta de que tienen un futuro por delante. Por eso, la FIFA demuestra cada año que piensa mucho más que los jóvenes jugadores.

«Bulgaria vuelve a una competición importante en una época en la que no hay muchos jugadores búlgaros en los mejores equipos de Europa. Sí, hay algunos en Italia, Alemania e Inglaterra, pero necesitamos aún más, y este es un torneo en el que pueden crecer con facilidad.

«Bulgaria siempre ha jugado muchos partidos contra Escocia, desde los años 70 y también durante mi época. Escocia siempre es una gran realidad. Espero y deseo que esta vez Bulgaria encuentre la manera de ganar a Escocia.

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«Espero y deseo que el Mundial Sub-15 de la FIFA en Azerbaiyán muestre a los jugadores y al mundo el firme compromiso de la FIFA con el fútbol juvenil».

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Un formato innovador garantiza una amplia participación

Wenger, director de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA, subrayó el impacto global del torneo: «Hay talento en todas partes, pero los jóvenes jugadores no siempre tienen las mismas oportunidades de ponerse a prueba a nivel internacional.

«Este torneo pretende darles esa oportunidad. Al reunir a equipos de todo el mundo en la categoría sub-15, podemos ofrecer a los jugadores partidos relevantes, permitirles conocer distintos estilos y culturas futbolísticas y ayudarles a aprender y desarrollarse mediante la competición.

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«El fútbol puede unir al mundo de una manera muy poderosa en las categorías juveniles. Reunir a jóvenes jugadores de distintos países y culturas les brinda una experiencia que va más allá de la competición y, al mismo tiempo, anima a las federaciones miembro a seguir invirtiendo en su desarrollo».

Un proyecto histórico amplía la representación femenina

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Los partidos de clasificación comienzan este fin de semana, antes de las finales del viernes 30 de octubre en Crystal Hall. Tras este torneo masculino, la primera edición del torneo femenino se celebrará en 2027. Ambos pasarán a disputarse anualmente a partir de 2028.