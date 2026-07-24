«No ha habido ningún contacto desde el Mundial. Ahora mismo no sé hasta qué punto lo necesito, todavía quiero verlo y decidirlo. Respeto muchísimo a Julian Nagelsmann. El día de lo del "todavía" fue uno de los peores de mi vida. Me habría gustado ahorrármelo», dijo Klopp en su presentación como seleccionador nacional este viernes en Fráncfort.

El técnico de 59 años explicó: «Me disculpé, él lo aceptó. Después incluso me felicitó por mi cumpleaños, que también fue durante el Mundial. Creo que no hay nada pendiente. Solo le deseo lo mejor. Si en algún momento llega el momento, volveré a hablar con él. Pero hoy probablemente también sea un buen día para Julian, porque este capítulo ya se ha cerrado y puede seguir adelante. Va a tener muchísimas oportunidades para ello, de eso estoy completamente seguro».

Después del partido del equipo de la DFB en el Mundial contra Curazao, que terminó con una clara victoria por 7-1, Klopp tomó la palabra ante el micrófono. En el momento de estas declaraciones, la entrevista oficial con Nagelsmann ya había terminado. El antiguo técnico de éxito aprovechó el momento para aclarar malentendidos y dirigirse de forma explícita a la cúpula de la selección nacional.

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¿Qué había dicho Jürgen Klopp sobre Julian Nagelsmann?

«Todavía tenemos que tener ese tiempo. Ya que hemos hablado tanto sobre el equipo: Thomas y yo también nos sentimos parte del equipo, de manera no oficial. Estamos de vuestro lado», subrayó Klopp. En el contexto de la victoria inicial contra el outsider, Klopp intentó entonces frenar con firmeza la inquietud que había surgido. El propio Nagelsmann tomó nota en silencio de las declaraciones públicas de su interlocutor.

«La palabra maldita de mi año ya la he encontrado: es "todavía". Me podría haber dado un puñetazo en la boca por ello, pero ya era demasiado tarde y estaba en televisión. Se me escapó de forma desenfadada y no tiene ninguna relevancia. Pasado mañana cumplo 59... y sigo siendo idiota», juzgó con autocrítica.

El detonante de la agitación fue una secuencia durante el partido inaugural del Mundial. Klopp actuó como experto televisivo en la retransmisión para la plataforma MagentaTV.

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Jürgen Klopp y el escándalo del "todavía" por Julian Nagelsmann

Al hablar de la alineación del combinado alemán, bromeó verbalmente: «Por suerte, Julian Nagelsmann es quien pone al equipo... todavía. Todavía». Su compañero de análisis Thomas Müller respondió de inmediato a la frase punzante: «Kloppo, ¡si solo estamos en junio! Tú ya estás en septiembre».

Para evitar más especulaciones, el nacido en Stuttgart volvió a dejar claro su mensaje personal al final del programa. «Estamos completamente de vuestro lado. No sale nada de nosotros que deba perturbar el proceso», dijo Klopp.