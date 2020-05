Howard Webb: "Solo quería que Cristiano Ronaldo fallara aquel penalti"

Curiosa confesión del ex árbitro inglés sobre un Manchester United - Tottenham.

El exarbitró inglés Howard Webb, uno de los colegiados más destacados en y en Europa durante los últimos tiempos, reconoció que quiso que Cristiano Ronaldo fallara un penalti que él había señalado pero que en, en realidad, no había sido.

El episodio se dio en partido que enfrentó al Hotspur con el en Old Trafford, donde los Red Devils se jugaban tres puntos vitales en la lucha por el título de la Premier League con el clásico rival, el . Los Spurs ganaban 0-2 por los goles de Bent y de Modric, hasta que llegó la jugada de la polémica.

"Vi a Carrick alcanzar primero el balón y luego al portero (Gomes) tocarle. Fue un penalti fácil de pitar. Esperaba las protestas habituales que solemos ver por parte de los futbolistas, pero lo que no esperaba era la mirada de asombro de Gomes. En unos segundos me di cuenta de que me había equivocado. Mantuve la decisión. No sabía en qué me había equivocado, pero sabía que algo no iba bien. Solo quería que Ronaldo fallara el penalti", reconoció Webb a The Athletic.

Eso sí, Ronaldo no falló. Fiel a su estilo, convirtió desde los once metros y dio inicio a la gran remontada que terminaría con goleada local (5-2) para el entonces equipo de Sir Alex Ferguson, que más tarde acabaría llevándose el título de la Premier League.

Cabe recordar que Webb ya había admitido un error grosero cometido en la final del Mundial de de 2010, ganado por . El colegiado, esa noche, no expulsó a De Jong por una tremenda patada al pecho del holandés sobre Xabi Alonso.