How to buy Saudi Arabia vs Uruguay tickets: World Cup ticket prices, Hard Rock Stadium information & more

La Copa Mundial de la FIFA 2026 promete un verano de fútbol espectacular. En la fase de grupos, Arabia Saudí se medirá a Uruguay en Miami.

Ambas selecciones quieren empezar con buen pie, así que se espera que aficionados de todo el mundo acudan en masa a Florida para presenciar uno de los duelos más atractivos del Grupo H.

La demanda de entradas para la Copa del Mundo ya se ha disparado, sobre todo para los partidos de las grandes potencias y en los estadios más emblemáticos.

GOAL te ofrece toda la información para comprar entradas: precios, hospitalidad, detalles del estadio y dónde garantizar tu asiento antes de que se agoten.

¿Cuándo es el partido entre Arabia Saudí y Uruguay?

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas 15 de junio de 2026 – 20:00 Arabia Saudí vs. Uruguay Hard Rock Stadium, Miami Entradas

Partidos de Arabia Saudí en el Mundial 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 15 de junio de 2026 Arabia Saudí vs. Uruguay Hard Rock Stadium, Miami Entradas 21 de junio de 2026 España vs. Arabia Saudí Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Entradas 26 de junio de 2026 Arabia Saudí vs. Cabo Verde Estadio de Houston, Houston Entradas

Partidos de Uruguay en el Mundial 2026

Venta oficial de la FIFA: La FIFA sigue vendiendo entradas seleccionadas en la fase final, por orden de llegada.

La FIFA sigue vendiendo entradas seleccionadas en la fase final, por orden de llegada. Plataforma de reventa de la FIFA: Los aficionados pueden comprar entradas de reventa verificadas directamente a otros aficionados a través del mercado oficial de la FIFA.

Los aficionados pueden comprar entradas de reventa verificadas directamente a otros aficionados a través del mercado oficial de la FIFA. Plataformas de reventa: sitios como StubHub permiten conseguir entradas para partidos agotados.

sitios como StubHub permiten conseguir entradas para partidos agotados. Paquetes de hospitalidad: dan acceso garantizado y experiencias de lujo el día del partido.

Todas las entradas se emitirán de forma digital a través de la app oficial de la FIFA. Usa siempre la misma dirección de correo y datos de cuenta en todas las plataformas para facilitar las transferencias.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido entre Arabia Saudí y Uruguay?