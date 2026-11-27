Cómo ver el Houston Dynamo FC vs San Jose Earthquakes con una VPN

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Previa del partido

Major League Soccer - 1/8 28 nov 2026 - 14:30 Shell Energy Stadium

El Houston Dynamo FC recibe al San Jose Earthquakes en el Shell Energy Stadium de Houston en un partido de la Major League Soccer.

El Dynamo llega en un mal momento. Ha perdido tres de sus últimos cinco partidos, incluida una derrota por 2-1 ante este mismo rival el 25 de noviembre.

El equipo de Ben Olsen sí logró una victoria por 1-0 ante el Seattle Sounders FC a finales de octubre. Desde entonces ha perdido contra el Portland Timbers y el St. Louis City, y no ha marcado más de un gol en ninguno de esos cinco partidos.

San Jose llega con mejores resultados recientes y tras imponerse a Houston. El equipo de Bruce Arena ganó 2-1 el enfrentamiento más reciente, su tercera victoria sobre el Dynamo en los últimos cinco duelos.

Sin embargo, el Earthquakes ha sido irregular. Venció 2-1 al Real Salt Lake y empató 2-2 con el Colorado Rapids, pero también perdió 3-1 ante el Minnesota United y 3-0 frente al FC Dallas.

En la clasificación de la Conferencia Oeste, San Jose ocupa la cuarta posición y Houston la quinta, por lo que la distancia entre ambos equipos es pequeña.

Esto es lo que necesitas saber sobre la hora de inicio, el canal de televisión y la emisión en directo del partido.

La información oficial sobre la retransmisión de este partido aún no está disponible. Los detalles sobre el canal de televisión y la emisión en directo se añadirán cuando se confirmen.

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