Compartir Sigue a GOAL en Google

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) anunció este miércoles la lista final de candidatos al premio al Mejor Entrenador de África de 2026, de la que han quedado fuera Hossam Hassan, exseleccionador de Egipto, y Walid Regragui, exseleccionador de Marruecos, pese a haber figurado en la lista preliminar de candidatos.

Anuncios

La lista final se reduce a tres entrenadores: el marroquí Mohamed Ouahbi, actual seleccionador de Marruecos; el senegalés Pape Thiaw, exseleccionador de Senegal, y el portugués Pedro Leitão Brito, conocido como «Bubista», exseleccionador de Cabo Verde.

Está previsto que la Confederación Africana de Fútbol dé a conocer al ganador del premio al Mejor Entrenador de África de 2026 durante la gala de los Premios CAF, que se celebrará el próximo 7 de diciembre en la ciudad nigeriana de Lagos.

La exclusión de Hossam Hassan deja al fútbol egipcio sin representación en la lista final del galardón, después de que el seleccionador de Egipto fuera uno de los nombres árabes más destacados entre los candidatos de la primera fase, tras clasificar a los Faraones para el Mundial 2026 y alcanzar los octavos de final del torneo, donde cayeron ante Argentina.

Walid Regragui tampoco figura en la lista final, pese a haber estado entre los candidatos preliminares, después de llevar a Marruecos a la final de la Copa Africana de Naciones 2025 antes de dejar el cargo. Mohamed Ouahbi asumió entonces la dirección técnica de los Leones del Atlas y se ha convertido en el único representante de Marruecos en la recta final por el premio.

Anuncios Anuncios

Por su parte, Mohamed Ouahbi logró hacerse un hueco entre los tres candidatos tras ponerse al frente de la selección absoluta marroquí como sucesor de Regragui y alcanzar los cuartos de final del Mundial 2026, donde quedó eliminado ante Francia. Además, el año pasado conquistó el Mundial Sub-20 con la selección juvenil de Marruecos.

Related Topics

Pape Thiaw representa al fútbol senegalés en la lista final después de llevar a su selección a la final de la Copa Africana de Naciones 2025. Además, clasificó a los Leones de la Teranga para el Mundial 2026 y los llevó a los dieciseisavos de final del torneo.

En cuanto al portugués Pedro Leitão Brito, «Bubista», se ha ganado un sitio entre los tres candidatos gracias a la histórica gesta lograda con Cabo Verde, al que clasificó para el Mundial 2026, un hito excepcional en la historia del fútbol del país, y con el que alcanzó los dieciseisavos de final en la primera participación de la selección en la cita mundialista.

Anuncios

La lista preliminar anunciada por la Confederación Africana de Fútbol incluía a 10 entrenadores , con una notable presencia árabe gracias a Hossam Hassan, Walid Regragui, Mohamed Ouahbi y Motamed Gamal, entrenador del Zamalek, antes de que en la fase final el número de candidatos se redujera a solo tres, con la continuidad de Ouahbi y la salida de los demás nombres árabes.

Las candidaturas preliminares incluían también nombres que habían firmado resultados destacados tanto en clubes como en selecciones, entre ellos el senegalés Lamine Ndiaye, campeón de la Copa Confederación de la CAF con el USM Alger argelino; el portugués Alexandre Santos, que llevó al AS FAR marroquí a la final de la Liga de Campeones de la CAF; Miguel Cardoso, campeón de la Liga de Campeones de la CAF y de la Copa de los Tres Continentes con el Mamelodi Sundowns, y Sébastien Desabre, que dirigió a la República Democrática del Congo en el Mundial 2026.