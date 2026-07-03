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Egypt Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Hossam Hassan tras la victoria de Egipto: «Dedico esta victoria al pueblo palestino»

Australia vs Egipto
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EE. UU.

Una clasificación histórica para los Faraones

Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, dedicó la histórica clasificación a octavos del Mundial 2026 al pueblo palestino y afirmó que los «Faraones» «han honrado a los árabes».

Tras vencer a Australia 4-2 en los penaltis, tras el 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, declaró a «BeIN Sports»: «Mi corazón y mi alma están con el pueblo palestino, les doy las gracias y les dedico esta victoria», y añadió: «Hemos logrado honrar a los árabes, y nosotros formamos parte de ellos».

Elogió a la afición que apoyó al equipo durante el torneo: «Nuestra afición ha hecho algo extraordinario en el Mundial y les felicito por la victoria», y añadió: «Que Dios nos recompense por el buen pueblo egipcio».

Y añadió: «Quería ganar por esa buena gente», en referencia a los aficionados egipcios y árabes que siguieron el partido.

Concluyó: «Alabado sea Dios. Enhorabuena a Egipto, al mundo árabe y a África».

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Es la primera vez que Egipto alcanza los octavos de final, donde se medirá al ganador del Argentina-Cabo Verde.

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