Hossam Hassan se une a una lista histórica de tres nombres junto a Wahbi y El Rakraki

El seleccionador Hossam Hassan hizo historia al llevar a Egipto a los octavos de final del Mundial 2026. Este viernes, en Dallas, venció a Australia 4-2 en los penaltis tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga.

Egipto se adelantó con un cabezazo de Imam Ashour en el 13’, y Australia igualó con un autogol de Mohamed Hani en el 55’.

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Hossam Hassan se convirtió en el tercer técnico africano en llevar a un equipo a la siguiente ronda, tras los marroquíes Walid Regragui y Mohamed Wahbi, según «stats foot».

El Rakrakí llevó a los Leones del Atlas al cuarto puesto en 2022, y Wahbi clasificó a Marruecos para los octavos de la presente edición tras eliminar a Países Bajos en los penaltis.

Además, Egipto se convirtió en el quinto país africano en ganar al menos un partido en la fase eliminatoria de un Mundial, tras Camerún (1990), Senegal (2002), Ghana (2010) y Marruecos (2022 y 2026).

Con este triunfo, Egipto avanza a octavos de final y espera al ganador de Argentina-Cabo Verde.



