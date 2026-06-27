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Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

Hossam Hassan: «Salah está lesionado, pero no me preocupan las bajas para el partido contra Australia»

H. Hassan
M. Salah
M. Lasheen
H. Fathi
Egipto
Irán
Australia
World Cup
Egipto
Irán
Australia

Confianza absoluta

Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, ha dicho que no le preocupan las bajas para el partido contra Australia en la ronda de 32 del Mundial.

En declaraciones a «BeIN Sports», afirmó: «Felicito al pueblo egipcio, al mundo árabe y a África, porque les representamos en el Mundial, y dedico estas felicitaciones a la afición egipcia de todo el mundo y a quienes se quedaron despiertos para ver el partido».

Y añadió: «Alabado sea Dios por la clasificación; estuvimos a punto de convertirnos en líderes del grupo por diferencia de goles».

«Controlamos el partido pese a la baja de Ahmed Fattouh por lesión. Pasamos de ronda y eso es lo importante».

«Daremos lo mejor de nosotros y aprovecharemos las oportunidades, pese a las lesiones y a la suspensión de Muhannad Lashin. Aunque falten seis jugadores, tenemos un plantel de 26 futbolistas listos».

Aún no sabemos la gravedad de la lesión de Salah, pero notó algo y pidió ser sustituido; revisaremos su estado y el de Ahmed Fattouh, y espero que Hamdi Fathi pueda volver para el próximo partido».

Y añadió: «Pero, en cualquier caso, les digo a todos que en la selección tengo a unos “monstruos” y que estaremos a la altura de sus expectativas; no me preocupan las bajas y pido a todos que sean optimistas, porque no tengo miedo y confío en todos los jugadores de los Faraones».

Y concluyó: «Ya enfrentamos a España y a Arabia Saudí con bajas, y tuvimos lesiones en la fase de clasificación para el Mundial, pero quiero tranquilizar a todos sobre la situación de la selección; si me preocuparan las bajas, no debería ser seleccionador de Egipto».

Egipto avanzó a dieciseisavos del Mundial 2026 tras empatar 1-1 con Irán en la tercera jornada.

Mahmoud Saber adelantó a Egipto en el 5’ tras un disparo de Salah que rebotó en la defensa; el portero despejó, el balón llegó a Saber, que remató entre las piernas del guardameta.

En el 9, el árbitro pitó penalti a favor de Irán tras un pase fallido de Mohamed Abdel Moneim que derribó a Mehdi Taremi.

Mustafa Shubair, portero egipcio, detuvo con maestría el disparo de Tarmi.

Irán empató con un disparo de Milad Mohammadi que repelió Shubair, y Ramin Rezaian aprovechó el rebote para marcar.

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