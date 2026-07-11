Hossam Hassan: «Prohibí a los jugadores mencionar a Messi, pero no lo defendí por eso»

Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, ha revelado que, antes del 2-3 contra Argentina en octavos del Mundial, pidió a sus jugadores que ignoraran las estrellas rivales.

El encuentro generó polémica arbitral por decisiones como la anulación de un gol egipcio y la no señalización de un penalti antes del tercer tanto argentino.

No mencionar a Messi

Hassan declaró en televisión: «Antes del partido contra Argentina no mencioné a Messi; solo dije “el número 10”, para que no se fijaran en el nombre ni en la camiseta».

Y añadió: «Quería que se olvidaran del rival y se centraran en el partido. No miro al equipo que tengo delante, pero lo respeto y lo estudio a fondo».

Hossam Hassan: «Esperaba que Egipto llegara lo más lejos posible en el Mundial»

El seleccionador egipcio confiaba en la capacidad de los «Faraones» para avanzar en el torneo, gracias al trabajo realizado.

«Esperaba llegar lejos en el Mundial; trabajábamos bien y teníamos una identidad clara».

«Llevo dos años y medio trabajando para imponer nuestra personalidad y táctica ante cualquier rival, sin depender de un solo jugador».

«No jugué a la defensiva»... Hossam Hassan explica su filosofía ante Argentina

Explicó por qué Egipto no se defendió en los últimos minutos ante Argentina y reafirmó que su filosofía siempre busca ganar.

“Mi mentalidad es ganar, y para ello no puedo jugar solo a defender; cuando cedo el balón, pienso en las transiciones, en aprovechar las oportunidades y en marcar goles”.

Incluso ganando por dos goles pienso en el tercero; siempre busco soluciones y goles.

Las críticas al árbitro afectaron al equipo

Reconoció que algunas decisiones arbitrales distrajeron a sus jugadores, aunque se mostró satisfecho con el nivel técnico y la actitud del equipo ante el campeón del mundo.

«Hubo cosas que escaparon a nuestro control; el árbitro provocó cierta confusión en el equipo a nivel técnico, y hubo nerviosismo debido a las amonestaciones y las faltas en contra, lo que afectó a los jugadores».

Hassan concluyó que la eliminación ante Argentina no resta mérito a lo mostrado en el torneo y reafirmó su objetivo de construir un equipo que enfrente a los grandes sin miedo.