Hossam Hassan le dedica un mensaje a Abu Treika antes del partido contra Irán

El seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, envió un saludo al exjugador Mohamed Aboutrika durante una entrevista con «beIN Sports», donde trabaja la leyenda del Al-Ahly.

Hossam Hassan declaró: «Un saludo a todos en el plató, especialmente a Mohamed Aboutrika, un hermano muy querido con quien disfruté jugando la Copa Africana de Naciones 2006».

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El seleccionador añadió: «Le agradezco su apoyo y su amor por la selección».

Egipto se prepara para enfrentar a Irán mañana sábado por la mañana, hora de Greenwich, en la tercera jornada del Grupo 7 de las eliminatorias para el Mundial 2026.

Egipto lidera el grupo con 4 puntos, tras empatar 1-1 con Bélgica y vencer 3-1 a Nueva Zelanda.

Irán es segunda con dos puntos, por diferencia de goles sobre Bélgica, tercera con los mismos, mientras que Nueva Zelanda cierra la tabla con uno.