Hossam Hassan critica el silencio del mundo: «Quien mata a un perro es castigado... ¿y qué hay de los asesinos de inocentes en Palestina?»

Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, defendió al pueblo de Gaza en la rueda de prensa previa a los octavos de final del Mundial 2026 contra Argentina. y denunció un doble rasero ante la tragedia humanitaria.

Mañana, en Atlanta, Egipto y Argentina se medirán en octavos de final del Mundial 2026, el primero organizado en conjunto por Estados Unidos, Canadá y México.

Hassan afirmó: «Quien no sienta el sufrimiento del pueblo palestino no es humano. Todos, seamos europeos, estadounidenses o árabes, debemos sentir lo que vive ese pueblo».

Y añadió: «Cuando un animal sufre, las organizaciones de protección animal se movilizan para defenderlo, mientras que nosotros nos quedamos en nuestras casas, vivimos en un entorno cómodo, comemos, bebemos y vestimos con la mejor ropa, mientras que el pueblo palestino vive a la intemperie. Quien no sienta su sufrimiento, no es humano».

El seleccionador egipcio concluyó: «Es una vergüenza mundial y de quienes toman decisiones dejar que seres humanos vivan así. Un bombardeo en Gaza mata a miles, pero el mundo occidental no reacciona como la tragedia merece».

Y concluyó: «Cuando un perro es maltratado, piden castigar al culpable, ¿pero qué pasa con quienes matan inocentes en Gaza con misiles cada día? El pueblo palestino vive sin hogar, sin refugio, sin agua ni comida. Exigimos para ellos vida y justicia, y al igual que la FIFA enarbolan lemas que reclaman justicia, también debemos exigir su derecho a la vida».