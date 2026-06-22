Hossam Hassan arremete contra Slot por lo de Mohamed Salah

El diario británico «Mirror» interpretó las palabras de Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, sobre Mohamed Salah tras ganar a Nueva Zelanda en el Mundial 2026 como un ataque velado al holandés Arne Slot, exentrenador del Liverpool.

Salah guió a Egipto a una victoria histórica por 3-1 ante Nueva Zelanda con un gol y una asistencia, logrando el primer triunfo de los Faraones en un Mundial.

Tras el encuentro, Hassan elogió al capitán y subrayó que el cuerpo técnico había aprovechado al máximo sus cualidades.

El seleccionador de los «Faraones» declaró: «Salah ha trabajado muy duro sobre el terreno de juego, y eso es algo que todo el mundo debe saber. Quizá sea el primer entrenador que le ha dado un puesto acorde con su peligro, su potencial y sus verdaderas capacidades».

Y añadió: «Hemos trabajado en muchos aspectos con él, y estoy seguro de que veremos más de él en los próximos tiempos».

El diario considera que estas palabras critican indirectamente a algunos de los técnicos que lo dirigieron, sobre todo a Slot, con quien vivió una tensa última temporada en el Liverpool.

El rotativo recordó que el jugador mantuvo varios enfrentamientos públicos con el técnico antes de anunciar su salida del Liverpool, lo que generó gran polémica en el club inglés.

El informe añade que su gran nivel en la Copa América, tras una temporada complicada en el Liverpool, dio a Hossam Hassan la oportunidad de elogiarlo y reafirmar la importancia de concederle libertad en el campo.

El capitán de los Faraones vive un gran momento: marcó un gol y dio una asistencia ante Nueva Zelanda, liderando a Egipto hacia los dieciseisavos y igualando el récord de tres goles, máximo para un árabe en Mundiales.