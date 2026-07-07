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Loai Mohamed

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Hossam Hassan anuncia que boicoteará el Mundial y pregunta: ¿Se ha castigado a Egipto en el partido contra Argentina tras sus declaraciones sobre Palestina?

H. Hassan
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El entrenador egipcio hace unas declaraciones contundentes tras la eliminación

Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, criticó la «falta de imparcialidad arbitral» en el partido contra Argentina en el Mundial 2026 y anunció que no verá más encuentros de este torneo.

Egipto llegó a ganar 2-0, pero terminó 2-3 y quedó eliminado en octavos.

El árbitro francés François Litxer anuló un gol egipcio y concedió otro dudoso a Argentina, lo que generó polémica.

En la rueda de prensa posterior, se le preguntó si Egipto había sido penalizado por sus declaraciones a favor de Palestina, y respondió: «No quiero llevar las cosas por ese camino».

Añadió: «Ayer hablé de cuestiones humanitarias, de niños a los que matan, y aquí nadie siente nada; se suponía que los medios debían apoyar la causa palestina».

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El entrenador añadió: «En Gaza los niños llevan camisetas de clubes y selecciones europeas; os quieren, pero vosotros no os preocupáis por ellos».

Sobre lo que le dijo al árbitro tras la amarilla, añadió: «Le dije que lo que pasa es injusto y que Argentina ganó sin merecerlo».

Hassan añadió: «He decidido no ver ningún partido más de este Mundial por falta de justicia; cuando vuelva a mi país, tampoco lo haré».

Finalmente, reveló: «Les dije a los jugadores que estaba orgulloso; el equipo mejorará y, con justicia, puede plantar cara a cualquier rival».

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