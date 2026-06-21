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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

Hossam Hassan anuncia la lista de Egipto para enfrentar a Nueva Zelanda en el Mundial 2026

Nueva Zelanda vs Egipto
Nueva Zelanda
Egipto
World Cup
H. Hassan
M. Salah
Nueva Zelanda
Egipto
Canadá

Con las mismas armas que Bélgica

Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, ha anunciado la alineación titular para el partido contra Nueva Zelanda, que se jugará hoy lunes en el estadio «BC Place», en la segunda jornada del Grupo 7 del Mundial 2026.

Ambos equipos buscan su primera victoria tras sumar un punto en la jornada inicial.

Egipto debutó con un 1-1 ante Bélgica, y Nueva Zelanda con un 2-2 frente a Irán.

Hossam Hassan mantiene el mismo once que enfrentó a Bélgica, con Mohamed Salah y Omar Marmoush liderando el ataque.

A continuación, la alineación de Egipto ante Nueva Zelanda:

World Cup
Nueva Zelanda crest
Nueva Zelanda
NZL
Egipto crest
Egipto
EGY

Portero: Mostafa Shubair.

- Defensa: Mohamed Hani, Hamdi Fathi, Yasser Ibrahim, Ahmed Fathouh.

- Centrocampo: Mostafa «Zico», Marwan Attia, Muhannad Lashin, Imam Ashour.

- Delantera: Mohamed Salah, Omar Marmoush.

Banquillo: Mohamed El Shenawy, Mahdi Solimán, Mohamed Alaa, Tarek Alaa, Karim Hafez, Mohamed Abdel Moneim, Rami Rabia, Hossam Abdel Majeed, Nabil Emad, Mahmoud Saber, Mahmoud Hassan “Trezeguet”, Ahmed Sayed Zizo, Ibrahim Adel, Haytham Hassan y Hamza Abdel Karim.

Por su parte, Darren Bazile, seleccionador de Nueva Zelanda, mantuvo el mismo once que enfrentó a Irán en la primera jornada.

La alineación de Nueva Zelanda fue la siguiente:

- Portería: Max Crocombe.

- Defensa: Tim Payne, Michael Boxall, Finn Sorman, Liberato Kakasi.

- Centrocampistas: Joe Bell, Marko Stamenić, Sarbriet Singh.

Delanteros: Eli Just, Chris Wood y Callum Makawat.

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