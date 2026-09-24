Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, habló sobre la exclusión del guardameta del Al Ahly, Mohamed El Shenawy, de la concentración actual de cara a disputar los partidos ante Angola y Sudán del Sur, dentro de las eliminatorias clasificatorias para la Copa Africana de Naciones 2027.

El técnico de Egipto declaró, durante la rueda de prensa previa al partido entre Egipto y Angola, prevista para mañana viernes en el estadio de El Cairo: "Mohamed El Shenawy, en un momento determinado, estaba acabado y no jugaba con su club; aun así, recuperó su nivel a través de la selección de Egipto. Y no fue solo él, sino también otros jugadores".

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Hossam insistió en que la decisión se debió a motivos técnicos, al afirmar: "Podría haber dicho que excluí a El Shenawy por lesión, pero estas son mis elecciones, esté lesionado o no".

La exestrella del Al Ahly y del Zamalek prosiguió: "Todo el respeto para todos los jugadores, especialmente para Mohamed El Shenawy, que es uno de los líderes de la selección de Egipto y uno de los jugadores a los que aprecio".

El segundo grupo de las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones 2027 lo integran las selecciones de "Egipto, Angola, Malaui y Sudán del Sur".

La selección egipcia se enfrentará a Sudán del Sur en la segunda jornada de las eliminatorias, el martes 29 de septiembre en curso, cuando visite la ciudad de Juba.

Asimismo, Egipto disputará un partido amistoso ante Sudáfrica, antes del final del actual parón, el domingo 4 de octubre próximo en el estadio de El Cairo.



