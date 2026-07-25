Hosam Hassan a la cabeza: un canal argentino desenmascara a los «conspiradores» contra la Albiceleste

Un programa del canal argentino Todo Noticias desató una amplia polémica tras revelar una lista de 10 personalidades internacionales a las que acusó de emprender una campaña de "antiargentinismo" luego del fracaso de la selección en retener el título de la Copa del Mundo 2026.

La escalada llegó después de la caída de la "Albiceleste" en la final ante España por un gol a cero en el tiempo extra, pese a su sólido recorrido que incluyó victorias sobre Argelia, Austria, Jordania, Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra.

Hossam Hassan encabeza la lista

El director técnico de la selección egipcia, Hossam Hassan, encabezó la lista tras acusar a la Federación Internacional de favorecer a Messi y Argentina luego de la eliminación de Egipto en los octavos de final. En declaraciones a beIN Sports, afirmó: "Fuimos los mejores, pero lo que sucedió no es justo. Debieron habernos concedido un penalti y nos anularon un gol. ¿Es todo esto por el marketing? ¿Quieren que Messi continúe?".

Morgan y Jackson

La lista incluyó al comunicador británico Piers Morgan, quien atacó el comportamiento de los jugadores argentinos a través de X, diciendo: "Sus actitudes fueron repugnantes, especialmente las de Paredes. Son un grupo violento y una vergüenza para el fútbol". Ante esto, el presentador del programa, Jonatan Viale, respondió: "¿Vamos a escuchar a un periodista inglés que dice estas estupideces?".

La lista también incluyó al actor estadounidense Samuel Jackson, quien describió a Argentina como "el país más racista", y al creador de contenido "Speed", conocido por su apoyo a Cristiano Ronaldo, quien celebró de forma provocadora el triunfo de España y protagonizó enfrentamientos con la afición argentina.

Personalidades políticas y artísticas

La lista se extendió para incluir al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani; a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; a la cantante española Rosalía y al actor chileno Pedro Pascal.

El informe generó una amplia repercusión en las redes sociales, entre quienes lo consideraron una defensa legítima y quienes vieron en él una exageración al presentar las críticas como una conspiración organizada contra Argentina.