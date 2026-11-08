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Un suceso aterrador ensombreció el derbi del norte de Noruega del domingo: una parte de una grada del estadio cedió y varios aficionados se precipitaron a través de la estructura. El partido de la Eliteserien entre Tromso y Bodo/Glimt tuvo que suspenderse mientras los servicios de emergencia acudían al lugar para atender a las personas atrapadas en el derrumbe.

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Caos en el Alfheim Stadion

El esperado encuentro de la Eliteserien entre Tromso y Bodo/Glimt dio un giro aterrador en el minuto 41, cuando una parte de la grada visitante cedió de repente. Mientras los aficionados animaban y saltaban, el suelo bajo sus pies se desplomó y se vivieron escenas de pánico en el Alfheim Stadion. El árbitro detuvo de inmediato el partido a las 15:12, con el marcador aún 0-0, mientras el personal sanitario y la policía cruzaban el campo a toda prisa para llegar a la zona afectada, detrás de la portería.

Los testigos describieron un momento aterrador en el que la estructura de la grada pareció ceder de golpe. Una aficionada, Andrine Moen, relató a los medios la angustiosa experiencia. «Nos levantamos y saltamos al ritmo de un cántico de la afición. Entonces el suelo se desplomó y la fila que teníamos delante se partió en dos», declaró a RMC Sport. «Al menos dos personas cayeron a través del suelo, pero no sabemos desde qué altura ni cuántas fueron en total».

Heridos y respuesta de emergencia

Inmediatamente después del desplome, la grada, que albergaba a unos 600 aficionados visitantes, fue evacuada por precaución. Los responsables del Bodo/Glimt se apresuraron a informar sobre el estado de sus seguidores desplazados. «Hasta cinco personas cayeron a través del suelo y una fue trasladada al hospital», declaró Simen Pedersen, portavoz del Glimt, al medio local VG, según recoge The Sun. Según las informaciones, Pedersen confirmó que la persona trasladada al hospital estaba consciente mientras recibía atención médica.

La policía local ya ha confirmado que abrirá una investigación formal para determinar cómo pudo producirse un fallo de tal magnitud en un acontecimiento deportivo de primera división. La zona del estadio afectada quedó clausurada durante el resto del día, lo que obligó a reubicar a los aficionados visitantes. Tras una interrupción de casi una hora, se decidió reanudar el partido a las 16:00 a partir del minuto 43. Sorprendentemente, el delantero del Bodo/Glimt Ola Brynhildsen logró adelantar a los visitantes por 1-0 casi inmediatamente después de que los jugadores regresaran al campo.

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La trayectoria europea del Bodo/Glimt

Este incidente en la competición nacional se produce en un momento de gran notoriedad para el Bodo/Glimt, que se ha convertido en una de las historias más interesantes del fútbol europeo. Representante de una pequeña ciudad de apenas 50.000 habitantes, el club pasó de lograr el ascenso en 2017 a conquistar cuatro de los últimos seis títulos de la liga noruega bajo la dirección de Kjetil Knutsen. Su éxito lo llevó a la fase de liga de la renovada Champions League, donde se ha medido a algunos de los grandes equipos del continente, incluida una ajustada derrota por 4-3 ante el Napoli.

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Pese a su dominio en Noruega, el campeón noruego ha tenido dificultades esta temporada en la máxima competición europea y solo ha conseguido una victoria en cuatro partidos. Actualmente ocupa los puestos bajos de la clasificación de 36 equipos y afronta una difícil tarea para clasificarse para las eliminatorias de acceso, con partidos aún por disputar ante el Manchester City y el Atlético de Madrid.