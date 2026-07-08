Hani Abu Rida, presidente de la Federación Egipcia de Fútbol, ha anunciado el futuro de Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, tras el logro conseguido por el equipo en el Mundial de 2026.

La Federación Egipcia ha anunciado hoy en Facebook que su junta directiva aprobó la renovación de Hossam Hassan y de su hermano Ibrahim, director de la selección.

La junta directiva completará los trámites en su próxima reunión, tras el regreso a Egipto, sin dar detalles del nuevo contrato.

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La decisión se tomó pocas horas después de que Egipto cayera en octavos ante la campeona Argentina en un duelo intenso.

Egipto sorprendió al ir ganando 2-0 hasta el minuto 75, pero Argentina remontó con tres goles en medio de una polémica arbitral (2-3).

Pese a la eliminación, Egipto hizo historia al llegar a octavos y lograr su primera victoria, 3-1 contra Nueva Zelanda en la fase de grupos.

La delegación egipcia regresará a Egipto el viernes.

Hassan, de 59 años, dirige a los Faraones desde febrero de 2024 y ha dirigido 35 partidos.

Bajo su mando, Egipto alcanzó el Mundial 2026, la Copa Africana 2025, los octavos de final del torneo mundial y las semifinales del continental.