Horarios de hoy del Mundial 2026: calendario completo en hora del Este (ET)

Ya casi sentimos el césped recién cortado y el rugido de la multitud. Pero antes de despejar tu agenda, recordemos la cronología: la Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el jueves 11 de junio de 2026.





Aunque hoy no haya partidos, los calendarios oficiales de retransmisión de la FIFA y FOX Sports ya están confirmados. Como este histórico torneo de 48 equipos se celebra en toda Norteamérica (EE. UU., Canadá y México), los aficionados de la costa este van a disfrutar de una mejora espectacular. Olvídate de madrugar: la programación en la Costa Este (ET) ofrecerá partidos por la mañana, tarde y noche.

A continuación, la guía definitiva de GOAL con las franjas horarias habituales del torneo y el calendario exacto en hora del Este (ET) para la esperadísima semana inaugural.













Horarios diarios estándar de la Copa del Mundo 2026 (ET)

Durante la fase de grupos de 72 partidos, los encuentros se repartirán a lo largo del día para que los aficionados puedan ver la mayor cantidad de acción en directo posible. Si estás planificando tu horario de teletrabajo o organizando tu tiempo en el sofá, estas son las franjas horarias que debes marcar en tu calendario:

Franja temprana: 12:00 p. m. ET / 1:00 p. m. ET (ideal para el receso de comida)

Franja de tarde: 15:00 h ET / 16:00 h ET / 17:00 h ET (ideal tras la jornada laboral)

Franja de máxima audiencia: 19:00 h ET / 20:00 h ET / 21:00 h ET (partidos estrella).

La franja nocturna: 22:00 h ET / 23:00 h ET / 00:00 h ET (ciudades anfitrionas de la costa oeste como Los Ángeles, Seattle y Vancouver)





📅 Copa del Mundo 2026: calendario de la primera semana (hora del Este).

Fecha Enfrentamiento Hora de inicio (ET) Sede / Ciudad anfitriona Canales de retransmisión Jueves 11 de junio México vs. Sudáfrica 15:00 Estadio de la Ciudad de México FOX, Tubi 4K / Univision

Corea del Sur vs. República Checa 22:00 Estadio de Guadalajara FS1 / Universo Viernes 12 de junio Canadá vs. Bosnia y Herzegovina 15:00 Estadio de Toronto FOX / TSN

Estados Unidos vs. Paraguay 21:00 Estadio SoFi (Los Ángeles) FOX / Peacock Sábado 13 de junio Qatar contra Suiza 15:00 Área de la Bahía de San Francisco FOX

Brasil vs. Marruecos 18:00 Nueva York y Nueva Jersey FS1

Haití vs. Escocia 21:00 Estadio de Boston FS1

Australia vs. Turquía 00:00 (medianoche) BC Place (Vancouver) FOX Domingo 14 de junio Alemania vs. Curaçao 13:00 Estadio de Houston FOX

Países Bajos vs. Japón 16:00 Estadio de Dallas FOX

Costa de Marfil vs. Ecuador 19:00 Estadio de Filadelfia FS1

Suecia vs. Túnez 22:00 Estadio de Monterrey FS1









Horarios diarios de The Standard para la Copa del Mundo 2026 (hora del Este):

Durante la fase de grupos, con 72 partidos, los encuentros se repartirán a lo largo del día para que los aficionados disfruten de la mayor acción posible. Si estás en la costa este y quieres organizar tu agenda, marca estos horarios:

Franja horaria de la pausa para comer (12:00/13:00, hora del Este): ideal para ponerla en un segundo monitor mientras respondes correos o tomas un descanso.

Franja de media tarde (15:00/16:00 ET): una pausa ideal para cerrar la jornada laboral con fútbol internacional.

Franja de máxima audiencia (18:00, 19:00 o 20:00 ET): partidos destacados, incluidos los del equipo anfitrión, en el horario estelar.

La franja nocturna (21:00, 22:00 y medianoche ET): partidos en ciudades de la costa oeste como Los Ángeles, Seattle y Vancouver.









Dónde ver los partidos en streaming en la costa este

Si planeas cortar la televisión por cable antes de la inauguración, estas son tus mejores opciones para ver los partidos en alta definición:

Fubo (Premium Choice): Incluye FOX, FS1, Telemundo y Universo en inglés y español, y ofrece DVR en la nube ilimitado. Peacock (centro de contenido en español): emite los 104 partidos en directo en español por 10,99$ al mes (plan Premium). FOX One y Tubi (plataformas en inglés): El nuevo servicio de suscripción de FOX transmitirá todos los partidos, y su plataforma gratuita, Tubi , ofrecerá repeticiones 24/7 y resúmenes bajo demanda.