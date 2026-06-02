Horarios de hoy del Mundial 2026: calendario completo en hora central (CT)

Ya se siente la emoción y el aroma de la comida del estadio. Pero antes de vaciar la nevera y despejar tu agenda, recordemos que la Copa Mundial de la FIFA 2026 empezará el jueves 11 de junio de 2026.





Aunque hoy no hay partidos en directo, el calendario de retransmisiones y los horarios ya están confirmados. Al disputarse este histórico torneo de 48 equipos en toda Norteamérica (EE. UU., Canadá y México), los aficionados de la zona horaria central están de enhorabuena.

Olvídate de las alarmas a las 2:00 a. m. o de ver los partidos a escondidas al amanecer, como pasaba en torneos de Europa o Asia. En su lugar, los aficionados en la Zona Central (CT) disfrutarán de una rutina ideal: partidos a media mañana para tomar café, enfrentamientos durante la pausa de comida y dobles sesiones en horario estelar por la noche.

A continuación, la guía definitiva de GOAL con los horarios habituales del torneo y el calendario exacto en hora central (CT) para la esperadísima semana inaugural.





📅 Mundial 2026: Calendario de partidos de la semana inaugural (hora central)

Fecha Enfrentamiento Hora de inicio (hora central) Estadio / Ciudad Canales de retransmisión Jueves, 11 de junio México vs. Sudáfrica 14:00 Estadio de la Ciudad de México FOX, Tubi 4K / Univision

Corea del Sur vs. República Checa 21:00 Estadio de Guadalajara FS1 / Universo Viernes 12 de junio Canadá vs. Bosnia y Herzegovina 14:00 Estadio de Toronto FOX / TSN

Estados Unidos vs. Paraguay 20:00 Estadio SoFi (Los Ángeles) FOX / Peacock Sábado 13 de junio Qatar contra Suiza 14:00 Área de la Bahía de San Francisco FOX

Brasil vs. Marruecos 17:00 Nueva York y Nueva Jersey FS1

Haití vs. Escocia 20:00 Estadio de Boston FS1

Australia vs. Turquía 23:00 BC Place (Vancouver) FOX Domingo 14 de junio Alemania vs. Curaçao 12:00 h (mediodía) Estadio de Houston FOX

Países Bajos vs. Japón 15:00 Estadio de Dallas FOX

Costa de Marfil vs. Ecuador 18:00 Estadio de Filadelfia FS1

Suecia vs. Túnez 21:00 Estadio de Monterrey FS1

Horarios diarios de la Copa del Mundo 2026 de The Standard (hora central)

Durante la fase de grupos, con 72 partidos, los encuentros se programarán de forma consecutiva para que los aficionados puedan seguir la mayor acción posible. Si estás organizando tu trabajo desde casa para el verano o tus bloques de calendario, marca estas franjas horarias recurrentes:

Media mañana (11:00-12:00, hora central): ideal de fondo mientras revisas correos o vas a comer.

Franja de media tarde (14:00, 15:00 o 16:00 h, hora central): la distracción perfecta para llegar al final de tu jornada con el mejor fútbol internacional.

La franja de después del trabajo/la cena (17:00 / 18:00 / 19:00 CT): Partidos estrella en horario de máxima audiencia , justo cuando cierras sesión y te acomodas para la noche.

La sesión nocturna de máxima audiencia (20:00 / 21:00 / 23:00 CT): partidos de alto nivel en ciudades de la costa oeste como Los Ángeles, Seattle y Vancouver.









Dónde ver los partidos en streaming en la zona horaria central

Si planeas prescindir de la TV por cable antes del inicio de la temporada, estas plataformas te ofrecen la mejor señal:

Fubo (para los amantes del deporte): incluye todos los canales del torneo en inglés y español ( FOX, FS1, Telemundo, Universo ) y ofrece DVR en la nube ilimitado, ideal para grabar un partido de las 14:00 mientras estás en una reunión. Peacock (centro de contenidos enespañol): transmite los 104 partidos en directo por 10,99$al mes (plan Premium). FOX One y Tubi (opciones gratuitas e independientes): FOX One emitirá todos los partidos en directo, mientras que Tubi ofrecerá repeticiones 24/7 y resúmenes bajo demanda.