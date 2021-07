A continuación te contamos al detalle la programación de la primera fecha del rentado colombiano.

La Liga BetPlay 2021 regresó después de la Copa América y tras ver al Deportes Tolima coronarse como camepeón del primer semestre ante Millonarios en Bogotá. Ahora inicia un nuevo camino para encontrar al campeón del segundo torneo del año.

Ya con 20 equipos, la fecha 1 se disputará entre el viernes 16 y el martes 20 de julio, con los duelos América vs. Junior, Santa Fe vs. Deportivo Cali y Envigado vs. Atlético Nacional como platos principales de la jornada.

En Goal te presentamos toda la información que debes conocer respecto a los compromisos del fin de semana, su horario, canal y cómo verlo por internet.

VIERNES 16/7

Independiente Medellín vs Águilas Doradas

Hora: 8:00 p.m.

Televisión: Win +

Internet: winsportsonline.com

SÁBADO 17/7

América de Cali vs Junior FC

Hora: 3:30 p.m.

Televisión: Win +

Internet: winsportsonline.com

Deportes Quindío vs Jaguares FC

Hora: 5:40 p.m.

Televisión: Win/Win +

Internet: winsportsonline.com

Independiente Santa Fe vs Deportivo Cali

Hora: 8:00 p.m.

Televisión: Win +

Internet: winsportsonline.com

DOMINGO 18/7

Envigado FC vs Atlético Nacional

Hora: 3:30 p.m.

Televisión: Win +

Internet: winsportsonline.com

Patriotas FC vs Atlético Bucaramanga

Hora: 5:40 p.m.

Televisión: Win/Win +

Internet: winsportsonline.com

Deportivo Pasto vs Millonarios FC

Hora: 8:00 p.m.

Televisión: Win +

Internet: winsportsonline.com

LUNES 19/7

Alianza Petrolera vs La Equidad

Hora: 7:40 p.m.

Televisión: Win/Win +

Internet: winsportsonline.com

MARTES 20/7

Once Caldas vs Atlético Huila

Hora: 5:00 p.m.

Televisión: Win/Win +

Internet: winsportsonline.com

Deportes Tolima vs Deportivo Pereira

Hora: 7:30 p.m.

Televisión: Win +

Internet: winsportsonline.com