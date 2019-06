Honduras sale en busca de un cierre digno en la Copa Oro

El combinado catracho perdió contra Jamaica y Curazao y llega sin chances a la última fecha de este martes contra El Salvador.

La Selección hondureña cumplió con una fase de grupos decepcionante en la al punto de haber quedado eliminado a una fecha del final. Su inesperada derrota ante Curazao en su segundo compromiso, que había estado precedido por la caída a manos de en Kingston, completaron un camino agrio para los de Fabián Coito.

Este martes, el combinado catracho sale a cumplir con el fixture en su enfrentamiento con El Salvador en el Banc of California Stadium de Los Ángeles. Para dicho compromiso, el técnico uruguayo volvería a incluir en el once inicial a Luis Garrido, quien no había podido trabajar con normalidad por problemas físicos en el entrenamiento del domingo.

"Será un partido que para nosotros tiene importancia por la búsqueda del resultado, terminar bien la Copa Oro que no ha sido lo que deseábamos pero más allá de lo que hay en juego debemos salir a ganar", analizó el entrenador de Honduras en la previa.

"A nivel de juego, lo nuestro no fue malo en funcionamiento en los dos partidos en general, debemos mantenerlo y concretarlo en el resultado. Los trámites de los partidos no fueron desfavorables. Con respecto a la motivación, jugar en la Selección Nacional, independientemente del resultado, el jugador debe saber que hay una motivación por sí sola. Cuesta llegar a la Selección de un país más allá de lo que esté en juego", completó Coito.

El juego puede ser determinante, ya que el Grupo C tiene a los salvadoreños junto a Jamaica con 4 unidades, seguidos de Curazao con 3. Dos de ellos accederán a los cuartos de final.

Foto: AARON M. SPRECHER/AFP/Getty Images