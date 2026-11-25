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La afición del Sporting de Lisboa quiso rendir homenaje a su antigua estrella Cristiano Ronaldo, actual capitán del Al-Nassr saudí, ante su exequipo inglés, el Manchester United.

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El Sporting de Lisboa empató 2-2 con el Manchester United en el partido que los enfrentó el miércoles por la noche en el estadio José Alvalade, correspondiente a la quinta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones.

Antes del inicio del encuentro, la afición del Sporting de Lisboa desplegó un tifo con el número 1906, en alusión al año de fundación del club portugués, para celebrar el 120.º aniversario de esa fecha.

El tifo mostraba además imágenes de los jugadores más destacados que han pasado por el club a lo largo de su dilatada historia, con el portugués Cristiano Ronaldo en el centro.

Todo ello a pesar de que el astro de Madeira solo jugó una temporada con el primer equipo del club portugués, tras subir en 2002, antes de fichar por el Manchester United en 2003.

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La mayor paradoja es que este homenaje llegó precisamente ante el Manchester United, el equipo en el que Ronaldo jugó en dos etapas. La primera fue de 2003 a 2009, cuando lo llevó a conquistar la Liga de Campeones de 2008, además de tres Premier League y algunos títulos más.

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Sin embargo, la segunda etapa no fue la mejor. Se prolongó durante temporada y media, desde el verano de 2021 hasta finales de 2022, y terminó de la peor manera posible, tras fuertes desencuentros entre Ronaldo, la directiva del club y el entrenador neerlandés Erik ten Hag, que acabaron con la rescisión de su contrato.

El tifo llegó además en el torneo favorito de Cristiano Ronaldo, la Liga de Campeones, competición de la que es máximo goleador histórico con 140 goles y en la que es el segundo jugador con más títulos, con cinco, por detrás de cinco estrellas del Real Madrid que la han levantado en seis ocasiones.

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No es la primera vez que la afición del Sporting de Lisboa muestra su lealtad a Ronaldo. Ya ocurrió tras su decisión de retirarse del fútbol internacional, el pasado 5 de noviembre.

Dos días después de esa decisión, el Sporting de Lisboa tenía una cita exigente ante el Moreirense en el estadio José Alvalade, en la capital portuguesa, en partido de la liga portuguesa.

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El gesto de gratitud de la afición del Sporting llegó en el minuto siete del encuentro (en alusión al dorsal de Ronaldo): los aficionados se pusieron en pie y las gradas estallaron en una calurosa ovación en un ambiente emotivo, como mensaje de gratitud del club en el que Ronaldo inició su carrera profesional antes de marcharse al Manchester United en 2003.

El Sporting ya había dedicado un mensaje de agradecimiento al jugador tras el anuncio de su retirada, en el que decía: «Gracias por todo lo que has hecho por nuestro país, siempre formarás parte de la historia de Portugal».

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Cabe recordar que Ronaldo, que continúa su carrera en el Al-Nassr saudí, disputó su último partido con su selección el pasado 24 de septiembre, en un encuentro en el que Portugal se impuso 1-0 a Gales en la Liga de Naciones, en Lisboa.