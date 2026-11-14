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Para proteger el legendario dorsal de Cristiano Ronaldo, la federación portuguesa ha cambiado el diseño de la camiseta. Los futuros internacionales llevarán un 7 con un aspecto diferente.

Con un trazo horizontal adicional en el número, la Federacao Portuguesa de Futebol (FPF) se asegura de que el estampado de las futuras camisetas se distinga claramente de la tipografía asociada a Ronaldo durante más de 20 años.

Como el reglamento prohíbe retirar oficialmente dorsales en las selecciones nacionales, los responsables sortearon esa prohibición con un cambio creativo en el diseño. El 7 seguirá asignándose a jugadores de la plantilla, pero su forma exacta durante la era de Cristiano Ronaldo quedará reservada exclusivamente al excapitán.

En un comunicado, la federación justificó la decisión por la importancia histórica del astro para el fútbol del país. «Esta es otra forma de perpetuar el significado de un número tan especial y honrar el legado que representa», señaló la federación. «A partir de hoy veremos, por tanto, un 7 diferente en la camiseta, pero con la misma esencia y el mismo orgullo. El número que conocíamos hasta ahora se conserva como símbolo de una historia que nunca caerá en el olvido».

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La medida llega apenas unas semanas después del final de una trayectoria sin precedentes en la escena internacional. A principios de noviembre, el jugador, que ya tiene 41 años, anunció su despedida de la Selecao tras 23 años.

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Antes de su retirada se había producido un enfrentamiento público con el seleccionador Jorge Jesus que ensombreció las últimas semanas de Ronaldo en la selección. Aun así, el balance deportivo del veterano sigue siendo inigualable: con 234 partidos y 146 goles, Ronaldo encabeza con una amplia ventaja tanto la lista de jugadores con más encuentros como la de máximos goleadores de la historia de la federación.

Durante las más de dos décadas en las que vistió la camiseta de su país, marcó la etapa más exitosa del fútbol portugués. Tras años sin un gran título, condujo a la selección a la conquista de la Eurocopa en 2016 y sumó después otros dos trofeos internacionales con los triunfos en la Liga de Naciones de 2019 y 2025.