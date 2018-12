Homenaje de PSV, la mejor noche de Carlos Salcido

El defensor fue homenajeado hace algunas semanas por los Granjeros, siendo el momento más dulce de su carrera.

Carlos Salcido, tres veces mundialista con selección mexicana, aceptó haber pasado por “la mejor noche” de su carrera hace unas semanas en Holanda cuando fue homenajeado y nombrado embajador de PSV Eindhoven.

El futbolista de 38 años únicamente tiene palabras de gratitud hacia la directiva de los Granjeros, club con el que salió campeón en dos ocasiones de la Eredivisie y una de Supercopa

“Lo que pasó con PSV ha sido mi mejor noche, lo juro por dios. Me la pasé llorando esa noche, es increíble, la forma en que me recibieron donde tuve la posibilidad de platicar con el entrenador. Me decían que soy el primer embajador que tienen como equipo, es algo precioso”, dijo, luego de explicar los motivos de su salida de Chivas,con quien fue campeón en dos ocasiones de Copa y una de Liga MX, Liga de Campeones de la CONCACAF y Super Copa MX.

Salcido, quien llegó a Holanda en 2006 luego de su participación con el Tri en el Mundial de Alemania 2006 externó: “no tengo palabra para agradecer al PSV y toda su gente. Nunca pido nada, te hacen, te dan lo que te mereces”.