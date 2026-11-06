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Bundesliga II
team-logoHolstein Kiel
Holstein Stadion
team-logoArminia Bielefeld
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Holstein Kiel vs. Arminia Bielefeld, hoy en directo: ¿quién televisa el partido y dónde verlo por streaming?

Holstein Kiel vs Arminia Bielefeld
Holstein Kiel
Arminia Bielefeld
Bundesliga II

En la 2. Bundesliga alemana, el Holstein Kiel se enfrenta al Arminia Bielefeld. Pero ¿quién retransmite el partido hoy en directo por televisión y en streaming?

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Holstein Kiel vs. Arminia Bielefeld: hora de inicio

crest
Bundesliga II - Jornada 11
Holstein Stadion

El Holstein Kiel recibe al Arminia Bielefeld en el Holstein Stadion de Kiel para disputar un duelo de la 2. Bundesliga. Ambos equipos tienen mucho en juego en este partido.

El Kiel afronta el encuentro en la decimoséptima posición de la tabla y, por tanto, en peligro inmediato de descenso. El equipo de Tim Walter necesita puntos con urgencia para acercarse a los puestos que evitan el descenso.

El Bielefeld llega como séptimo clasificado y se ha mostrado mucho más estable esta temporada. El equipo de Oliver Kirch ganó confianza recientemente con una victoria a domicilio por 3-1 ante el Braunschweig.

Para los locales, su actuación más reciente supuso un revés: el 0-1 contra el Greuther Fürth puso de manifiesto la debilidad en casa que acompaña al Kiel esta temporada. Una victoria ante el Bielefeld sería importante no solo para la clasificación, sino también para el ánimo del entorno del club.

El Bielefeld, en cambio, llega con impulso. Tras la victoria a domicilio en Braunschweig, el equipo de Oliver Kirch atraviesa un buen momento e intentará llevarse los puntos del norte.

Quienes quieran seguir el partido en directo encontrarán a continuación toda la información sobre la retransmisión.

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Holstein Kiel y el Arminia Bielefeld?

El Holstein Kiel llega a este partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su resultado más reciente fue una derrota en casa por 0-1 ante el Greuther Fürth. Antes, el Kiel había ganado por 3-0 al Dynamo Dresden y había vencido al Hoffenheim en la Copa de Alemania. En esos cinco partidos, el Kiel marcó seis goles y encajó cinco.

El Arminia Bielefeld suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. En el más reciente, ganó por 3-1 a domicilio ante el Braunschweig. Antes había sufrido una derrota por 1-0 frente al Hertha BSC. En total, el Bielefeld marcó nueve goles y encajó cinco en ese periodo.

HSK

HSK - Formulario

EBS
L1-0
BSC
D0-0
DOD
W3-0
TSG
W1-1
GFT
L1-0
Gol marcado (encajado)
4/3
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5
ABI

ABI - Formulario

HDH
D2-2
BOC
W0-1
OSN
W2-1
BSC
L1-0
EBS
W3-1
Gol marcado (encajado)
8/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Holstein Kiel vs. Arminia Bielefeld: alineaciones

Holstein Kiel contra Arminia Bielefeld alineaciones probables

Manager

  • T. Walter

Holstein Kiel vs. Arminia Bielefeld: estado de forma

HSK

HSK - Formulario

EBS
L1-0
BSC
D0-0
DOD
W3-0
TSG
W1-1
GFT
L1-0
Gol marcado (encajado)
4/3
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5
ABI

ABI - Formulario

HDH
D2-2
BOC
W0-1
OSN
W2-1
BSC
L1-0
EBS
W3-1
Gol marcado (encajado)
8/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Holstein Kiel vs. Arminia Bielefeld: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

Holstein KielEmpateArminia Bielefeld
0
1
4
Bundesliga II
Arminia Bielefeld badge
Arminia Bielefeld
ABI
2
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
2
F
Bundesliga II
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
0
Arminia Bielefeld badge
Arminia Bielefeld
ABI
2
F
Bundesliga II
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
2
Arminia Bielefeld badge
Arminia Bielefeld
ABI
3
F
Amistosos
Arminia Bielefeld badge
Arminia Bielefeld
ABI
2
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
1
F
Bundesliga II
Arminia Bielefeld badge
Arminia Bielefeld
ABI
4
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
2
F
7Goles marcados13
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5

Holstein Kiel vs. Arminia Bielefeld: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Hertha BerlinHertha BerlinBSC
10910238+1528
W
W
D
W
W
2
NúrembergNúrembergFCN
106312413+1121
W
L
D
D
W
3
WolfsburgoWolfsburgoWOB
105412514+1119
W
D
W
D
W
4
KaiserslauternKaiserslauternFCK
1053297+218
L
W
W
D
W
5
MagdeburgMagdeburgFCM
105232113+817
D
W
L
W
D
6
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
104331718-115
L
D
L
D
D
7
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
104241615+114
W
L
W
W
D
8
St.PauliSt.PauliFCP
102621212012
L
D
D
W
D
9
Greuther FurthGreuther FurthGFT
113351319-612
L
W
L
W
L
10
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
112541820-211
D
L
D
D
L
11
Eintracht BraunschweigEintracht BraunschweigEBS
113261618-211
D
L
W
L
W
12
OsnabrueckOsnabrueckOSN
103251417-311
L
W
L
D
D
13
BochumBochumBOC
10325811-311
W
D
L
L
L
14
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
113261520-511
W
L
L
W
D
15
Hannover 96Hannover 96H96
103251016-611
W
L
D
L
W
16
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
103251321-811
W
L
W
L
L
17
DarmstadtDarmstadtSVD
10235919-109
D
D
L
W
L
18
Holstein KielHolstein KielHSK
101541012-28
L
W
D
L
D
Ascenso
Playoff de ascenso
Playoffs de descenso
Descenso

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