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Hoffenheim vs. Sturm Graz: horario del partido

Europa League - Jornada 5 26 nov 2026 - 15:00 SNP Arena

Hoffenheim recibe a Sturm Graz en la SNP Arena de Sinsheim en la Europa League. Ambos equipos ocupan puestos consecutivos en la zona baja de la clasificación de la fase de liga.

Noviembre está siendo complicado para los locales, dirigidos por Christian Ilzer. En su último partido cayeron por 0-1 ante el Eintracht Frankfurt y solo han logrado una victoria en sus encuentros más recientes de la Bundesliga.

La consiguieron ante el Schalke 04 por 2-1. Antes, Hoffenheim había empatado 1-1 con el Crystal Palace en la Europa League.

Sturm Graz llega con muchos más problemas. El equipo de Fabio Ingolitsch ha perdido sus cuatro últimos partidos oficiales, el más reciente por 0-1 ante el Altach.

En la Europa League, Sturm perdió su último encuentro por 2-3 frente al NK Celje. En el partido de liga contra el RB Salzburg hubo siete goles y el resultado fue de 3-4 para el conjunto de Graz.

La defensa es, por tanto, el gran problema de los visitantes: Sturm ha encajado doce goles en sus cinco últimos partidos. Hoffenheim, en cambio, necesita mejorar sobre todo en ataque.

Aquí tiene toda la información sobre el horario, la retransmisión y el streaming.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con Hoffenheim y Sturm Graz?

Hoffenheim suma una victoria, un empate y tres derrotas en sus cinco últimos partidos oficiales. En el más reciente perdió 0-1 ante el Eintracht Frankfurt. Antes había ganado 2-1 al Schalke 04. En total, ha marcado cuatro goles y ha encajado seis.

Sturm Graz no ha ganado ninguno de sus cinco últimos partidos, en los que ha cosechado un empate y cuatro derrotas. Perdió el más reciente por 0-1 ante el Altach y antes cayó por 3-4 frente al Salzburg. Su balance es de ocho goles a favor y doce en contra.

Hoffenheim vs. Sturm Graz: alineaciones

Hoffenheim vs. Sturm Graz: estado de forma

Hoffenheim vs. Sturm Graz: historial de enfrentamientos directos

Cara a cara Empate 1 0 0 Amistosos Hoffenheim TSG 3 Sturm Graz SGR 1 F 3 Goles marcados 1 Partidos con más de 2.5 goles 1 / 1 Ambos equipos marcaron 1 / 1

Hoffenheim vs. Sturm Graz: las clasificaciones