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Hoffenheim vs. Schalke 04: hora de inicio

Bundesliga - Jornada 9 8 nov 2026 - 13:30 SNP Arena

El TSG Hoffenheim recibe al FC Schalke 04 en el SNP Arena de Sinsheim el domingo 8 de noviembre de 2026 para disputar un duelo de la Bundesliga. Ambos equipos están inmersos en el tercio inferior de la tabla y necesitan puntos con urgencia.

En el Hoffenheim, el ánimo no es desesperado pese a los resultados dispares de los últimos partidos. El equipo de Christian Ilzer venció 3-0 al Bayer Leverkusen y se impuso con la misma contundencia al Lyon en la Europa League, pero después sufrió una derrota por 2-0 ante el Werder Bremen y empató contra el Crystal Palace. El TSG demuestra que tiene calidad, pero aún le falta regularidad.

El Schalke 04 llega con una racha preocupante. Ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos oficiales, entre ellos el 0-2 ante el RB Leipzig en la Bundesliga y la eliminación por 2-0 frente al Dynamo Dresden en la Copa de Alemania. El entrenador Miron Muslic sigue buscando estabilidad en su equipo.

En la clasificación, no hay mucha distancia entre los dos clubes: el Hoffenheim ocupa el duodécimo puesto y el Schalke, el 17.º, en plena lucha por evitar el descenso. Para el Schalke, este partido ante un rival directo es un duelo de seis puntos.

El balance de los enfrentamientos directos favorece claramente a los locales. El Hoffenheim ha ganado sus últimos tres partidos oficiales contra el Schalke, el más reciente por 2-0 en la liga. El Schalke necesita romper esa tendencia el domingo.

Quienes quieran seguir el partido en directo encontrarán a continuación toda la información sobre su retransmisión.

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Hoffenheim y el Schalke 04?

El Hoffenheim afronta este partido con dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. En el más reciente, el TSG empató 1-1 con el Crystal Palace en la Europa League; antes había perdido 2-0 ante el Werder Bremen en la Bundesliga. En el lado positivo figuran la victoria por 3-0 contra el Bayer Leverkusen y el 3-0 ante el Lyon en la Europa League. En total, el Hoffenheim marcó diez goles y encajó seis durante ese periodo.

El Schalke 04 ha sumado apenas un punto en sus últimos cinco partidos oficiales, con cuatro derrotas y un empate. Su encuentro más reciente terminó con un 0-2 ante el RB Leipzig en la Bundesliga; antes cayó eliminado por 2-0 frente al Dynamo Dresden en la Copa de Alemania. Solo el 0-0 contra el 1. FC Köln le dio un punto. En esos cinco partidos, el Schalke marcó únicamente dos goles y encajó cinco.

Hoffenheim vs. Schalke 04: alineaciones

Hoffenheim vs. Schalke 04: estado de forma

Hoffenheim vs. Schalke 04: balance de enfrentamientos directos

Hoffenheim vs. Schalke 04: las clasificaciones