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Movistar Plus+
✅ Gracias a un acuerdo de sublicencia con DAZN, emite el mejor partido de cada fin de semana a través de sus canales lineales (como Vamos por M+).
✅ La aplicación OTT de 9,99 € permite a cualquier usuario ver este partido clave sin necesidad de tener contratada una línea de fibra o móvil con la compañía.
✅ Los clientes de Movistar que contraten el paquete "Deportes Total" tienen los canales y la aplicación de DAZN totalmente integrados en su decodificador para ver el resto de la jornada.
Orange TV
✅ Permite consumir todo el contenido de la Bundesliga proporcionado por DAZN directamente desde el menú principal del decodificador de la operadora.
✅ Añade funcionalidades televisivas propias como "Start Over" (para volver al inicio de un partido ya empezado) y acceso a los partidos emitidos en los últimos 7 días.
✅ Es la opción ideal para quienes buscan unificar el pago de internet, las líneas móviles, LaLiga, la Champions League y la liga alemana en un único recibo mensual.
DAZN
✅ Es la única plataforma que garantiza la retransmisión en directo y a la carta de absolutamente todos los encuentros de la Bundesliga y la Bundesliga 2.
✅ El paquete incluye en exclusiva la DFL-Supercup (Supercopa alemana) que abre la temporada y los decisivos partidos de promoción de ascenso y descenso.
✅ La misma suscripción agrupa la liga alemana con otras grandes competiciones continentales como la Premier League inglesa y la Serie A italiana.
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Hoffenheim vs. Augsburgo: horario del partido
El TSG Hoffenheim recibe al FC Augsburgo en la Bundesliga. El partido se disputa en el SNP Arena de Sinsheim.
El Hoffenheim llega con el impulso de su último partido europeo. En la Europa League, el equipo de Christian Ilzer ganó recientemente por 3-1 al Sturm Graz.
En la liga, en cambio, su último resultado fue peor: cayó por 0-1 ante el Eintracht de Frankfurt. El Hoffenheim ocupa la undécima posición.
El Augsburgo llega tras una victoria por 3-1 contra el Mainz 05. Antes había perdido por 5-2 en el campo del RB Leipzig.
El conjunto visitante ocupa la décima posición, un puesto por delante del local. Sin embargo, el entrenador del Augsburgo, Manuel Baum, no estará en el banquillo porque está sancionado.
A continuación os contamos dónde podéis seguir el encuentro.
Los temas de la semana: ¿Cómo les ha ido al Hoffenheim y al Augsburgo?
El Hoffenheim suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente, el TSG ganó por 3-1 al Sturm Graz. Antes perdió por 0-1 ante el Eintracht de Frankfurt y por 0-2 ante el Werder Bremen. En total, el Hoffenheim marcó seis goles y encajó seis.
El Augsburgo también suma dos victorias, un empate y dos derrotas. Su último partido acabó con un triunfo por 3-1 ante el Mainz 05 y, en la Copa de Alemania, ganó por 4-2 en el campo del Sonnenhof Großaspach. En la liga, el Augsburgo perdió por 5-2 ante el RB Leipzig. Su balance es de once goles a favor y once en contra.
Hoffenheim vs. Augsburgo: alineaciones
Hoffenheim contra Augsburgo alineaciones probables
Hoffenheim vs. Augsburgo: estado de forma
Hoffenheim vs. Augsburgo: enfrentamientos directos
Cara a cara
Hoffenheim vs. Augsburgo: clasificaciones
|#
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|10
|7
|3
|0
|17
|7
|+10
|24
W
W
D
W
D
|2
|11
|6
|5
|0
|30
|10
|+20
|23
D
D
W
D
W
|3
|10
|7
|1
|2
|21
|10
|+11
|22
W
W
W
L
L
|4
|10
|7
|0
|3
|32
|14
|+18
|21
W
W
W
W
L
|5
|10
|6
|1
|3
|24
|17
|+7
|19
W
W
L
L
W
|6
|11
|5
|4
|2
|24
|18
|+6
|19
D
W
L
W
W
|7
|10
|4
|3
|3
|16
|20
|-4
|15
W
D
W
L
W
|8
|11
|3
|4
|4
|16
|15
|+1
|13
W
D
L
D
D
|9
|11
|3
|4
|4
|16
|16
|0
|13
W
L
D
D
W
|10
|10
|4
|1
|5
|15
|15
|0
|13
D
W
W
L
L
|11
|11
|4
|1
|6
|21
|23
|-2
|13
W
L
L
L
L
|12
|11
|4
|1
|6
|17
|24
|-7
|13
L
L
L
W
L
|13
|11
|4
|1
|6
|10
|24
|-14
|13
D
L
W
L
L
|14
|10
|3
|3
|4
|23
|21
|+2
|12
W
L
L
D
L
|15
|10
|4
|0
|6
|16
|18
|-2
|12
L
W
L
W
W
|16
|11
|1
|4
|6
|6
|19
|-13
|7
L
D
L
L
D
|17
|11
|1
|4
|6
|9
|28
|-19
|7
L
L
L
D
D
|18
|11
|1
|2
|8
|15
|29
|-14
|5
D
L
L
D
W