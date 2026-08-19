Uli Hoeneß, presidente honorífico del Bayern de Múnich, reveló este miércoles nuevos detalles sobre la crisis de salud que atraviesa el centrocampista internacional alemán Jamal Musiala.

Musiala se desplomó sin ningún tipo de contacto durante la victoria amistosa del conjunto bávaro sobre el Leipzig (3-1) el pasado sábado, apenas unos minutos después de entrar como suplente y marcar el tercer gol, antes de que se repitiera lo mismo durante el triunfo del Bayern sobre el Heidenheim (4-2) ayer, martes.

El jugador alemán señaló que los médicos diagnosticaron su estado como trastornos neurológicos temporales y tratables, y que no existen riesgos de salud graves para él.

Durante unas declaraciones a la cadena "Sky Sport - Alemania", Hoeneß dijo que lo ocurrido con Musiala por segunda vez en pocos días "realmente lo conmocionó", y añadió: "Me quedé sin palabras, y eso rara vez me sucede. Me voy a la cama pensando en Jamal y me despierto por la mañana pensando en él. Apoyamos a Jamal sin condiciones".

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El presidente honorífico del Bayern explicó que el club tenía conocimiento de la existencia de algunos problemas en el jugador desde hacía tiempo, pero que no se habían manifestado sobre el terreno de juego con anterioridad.

Hoeneß agregó: "Es una tragedia, especialmente para Jamal. Había algunas señales de la existencia de los problemas, pero no le habían ocurrido antes en el club. Pero ahora, con los dos incidentes del sábado y de ayer, el problema se ha convertido, ante todo, en un asunto para Jamal como persona, y también para el club a medio plazo. Todos nos hemos quedado sin palabras, y no estábamos preparados para esto. Tendremos que aprender a manejar la situación".

¿Se equivocó el Bayern de Múnich?

Hoeneß rechazó las críticas que consideran que el Bayern debería haber concedido a Musiala un periodo de descanso más largo antes de su regreso a los entrenamientos y los partidos, y afirmó que los médicos especialistas dieron luz verde al club para que el jugador practicara deporte al más alto nivel.

Dijo: "Los especialistas, y los neurólogos que lo tratan, nos confirmaron -por escrito- que, desde su punto de vista, no había nada que impidiera a Jamal practicar deporte de alto nivel. Y desde entonces empezamos a dormir un poco mejor por la noche. Pero ahora, con sinceridad, tenemos que acostumbrarnos a esta nueva situación. Me quedo sin palabras".

Y continuó: "Esperábamos que, si lo mismo no volvía a ocurrir pronto, el medicamento que toma ayudaría. Pero cuando volvió a suceder cuatro días después, de la misma manera, me quedé perplejo".

Hoeneß señaló que el Bayern no tenía conocimiento, de forma clara, de la naturaleza de los problemas que padecía Musiala antes del Mundial, y explicó: "Había algunas señales, pero él entrenaba y disputaba los partidos. Pero no sé si esos problemas afectaron a su rendimiento, o si eso se debió a los problemas de tobillo".

Y aclaró que la decisión de Musiala de hablar públicamente sobre su problema llegó tras un acuerdo con la dirección del club, diciendo: "Hubo una reunión el lunes entre Max Eberl (el director deportivo), el propio Jamal, su agente y dos médicos del equipo. Y hubo un acuerdo de que, si se repetía el incidente del sábado, Jamal hablaría del asunto públicamente, que es lo que ocurrió ayer".

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