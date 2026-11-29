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Uli Hoeneß, presidente de honor del Bayern de Múnich, defendió a Joshua Kimmich, jugador del equipo, tras su expulsión en el partido ante el Hamburgo (0-0) disputado este sábado en la Bundesliga, y subrayó que un error no debe convertirse en una crisis.

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Hoeneß también se mostró convencido de que el conjunto bávaro será capaz de superar el difícil momento actual y volver más fuerte.

«Todo el mundo puede cometer un error de vez en cuando, y ahí se acaba el asunto», declaró Hoeneß a la revista alemana «Kicker» al ser preguntado por la expulsión de Kimmich.

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Sobre la situación del equipo, añadió: «Estoy muy seguro de que saldremos más fuertes de este periodo difícil, y después algunas personas tendrán que andarse con cuidado».

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El presidente de honor del Bayern elogió el rendimiento de los jugadores en el empate sin goles ante el Hamburgo de este sábado, correspondiente a la 11.ª jornada de la Bundesliga: «Quiero felicitar al equipo. He visto un esfuerzo combativo excepcional, sobre todo después de quedarnos con diez jugadores. Y no debemos olvidar que, tras la lesión de Konrad Laimer, tuvimos que jugar sin nueve titulares».

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El Bayern dominó durante largos tramos del partido, pero le costó superar la defensa del Hamburgo. En el minuto 44, Kimmich vio la roja directa después de agarrar del pelo a Alexander Rossing-Lelesiit y derribarlo, en respuesta a un empujón de este, por lo que el conjunto bávaro tuvo que terminar el encuentro con diez.

Las críticas de Kimmich

Hoeneß se refirió también a las declaraciones que Kimmich hizo el pasado miércoles, en las que criticó a la directiva del club y defendió a su compañero Jamal Musiala.

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Aseguró que no le molestó lo que dijo Kimmich y consideró que su postura es lógica en un capitán, que debe defender a sus compañeros.

Las palabras de Hoeneß llegan en un momento en el que los resultados del Bayern han ido a menos: el equipo no ha ganado ninguno de sus tres últimos partidos, tras empatar 1-1 con el Colonia en la liga, perder 1-2 ante el Lille francés en la Liga de Campeones y empatar sin goles con el Hamburgo.

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Los problemas del equipo se han agravado por las bajas, ya que ante el Hamburgo no pudo contar con varios de sus jugadores más destacados, entre ellos Harry Kane, Michael Olise, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Alphonso Davies, Manuel Neuer e Ismael Saibari.

Además, Laimer sufrió durante el partido una lesión en los tendones del tobillo derecho, y el club anunció que deberá pasar por el quirófano, sin precisar una fecha para su regreso.

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El club bávaro explicó en un comunicado oficial que Laimer sufre una luxación de uno de los tendones del tobillo derecho y que será operado, por lo que estará de baja hasta nuevo aviso.

Por su parte, el diario alemán «Bild» informó de que la baja del jugador podría prolongarse hasta 3 meses, con la posibilidad de que se alargue aún más, lo que supondría perderse gran parte de la temporada si se confirma esa estimación.

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Laimer había entrado como suplente en el minuto 52 ante el Hamburgo, antes de abandonar el campo lesionado en el 87 tras recibir una entrada en el pie.

El Bayern se prepara para medirse al Hertha de Berlín el próximo martes en los octavos de final de la Copa de Alemania, antes de retomar su andadura en la Bundesliga.