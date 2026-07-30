Hoeneß: Infantino verá a Fiyi y Cabo Verde en el Mundial

Uli Hoeness, presidente honorífico del Bayern Múnich, dirigió duras críticas al presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), Gianni Infantino, en el marco de la polémica en torno a sus proyectos para el futuro de los torneos de la FIFA, subrayando que Europa posee la fuerza suficiente para hacer fracasar cualquier plan que no cuente con su aprobación.

Hoeness dijo, en declaraciones a través del portal alemán "sport1", este jueves: "Personalmente, creo que los europeos no son conscientes de su verdadera fuerza. Cualquier torneo sin Europa no vale nada".

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Y agregó: "Si Europa se une y actúa de forma coordinada, el señor Infantino no podrá sacar adelante este plan".

Concluyó con ironía: "Si (Infantino) quiere ver a Fiyi contra Cabo Verde en el Mundial, que lo haga".

Las declaraciones de Hoeness llegan en medio del aumento de las objeciones europeas a los últimos planes de Infantino, encabezados por el proyecto de vender una parte de los derechos comerciales del Mundial a inversores del sector privado.

Se trata de una propuesta que suscitó una amplia oleada de críticas dentro del continente europeo, en medio de las peticiones de preservar la independencia del torneo y de no convertirlo en un activo de inversión.