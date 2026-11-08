Hoeness: el Real Madrid y el Barcelona no pueden decir que van a ganar la Champions League

Uli Hoeness, presidente de honor del Bayern Múnich, comentó la celebración de Lennart Karl, joven jugador del equipo, que generó dudas sobre si iba dirigida hacia él como respuesta a sus recientes críticas al jugador, asegurando que no se siente molesto, sino que considera que sus declaraciones contribuyeron a motivar al talento alemán.

Hoeness declaró, en unas palabras a la cadena bávara "BR24": "Este asunto no me molesta. Creo que he participado en un 50% en los goles que ha marcado en los últimos días, porque alguien hizo un comentario sobre su vida privada".

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Y añadió: "También tenemos la responsabilidad de orientar a los jugadores jóvenes. Poseo una gran experiencia, y si un jugador de 18 años no es capaz de aprender algo de mí, es mejor que nos rindamos".

La leyenda del Bayern Múnich continuó: "Las personas responsables dentro de los clubes deben devolver un poco a la realidad a los jugadores jóvenes. No necesito intervenir con un jugador como Harry Kane, pero cuando se trata de un jugador de 18 años que no tiene experiencia en lidiar con estas influencias externas, los responsables, y yo me considero uno de ellos, deben a veces hablar".

Las declaraciones de Hoeness llegan tras la celebración de Karl por su gol en la portería del Atlético de Madrid, durante la victoria del Bayern Múnich por dos goles a cero en la Liga de Campeones de Europa, el pasado martes, cuando colocó las manos cerca de sus oídos y movió los dedos, en un gesto interpretado como una burla a las críticas dirigidas contra él.

Hoeness había criticado al jugador anteriormente, exigiéndole más humildad y asegurando que aún está lejos del estatus de gran estrella, además de manifestar su deseo de mantener una conversación seria con él sobre su evolución y su manera de gestionar la atención mediática.

Las críticas de Hoeness generaron polémica dentro del Bayern Múnich, especialmente después de que la exestrella alemana Michael Ballack, asesor del jugador, lo defendiera, al considerar que dirigirle críticas públicamente lo convierte en objetivo de la presión mediática.

La corona europea

En otro orden de cosas, Hoeness habló sobre las opciones del Bayern de conquistar la Liga de Campeones de Europa esta temporada, asegurando que la competición está abierta y que no hay ningún club que pueda garantizar la conquista del título.

Dijo: "Ningún club puede decir que ganará la Liga de Campeones de Europa, ni el Real Madrid, ni el Manchester City, ni el Barcelona, ni el París Saint-Germain. Creo que lo importante para nosotros es que el Bayern Múnich ha logrado consolidar su posición entre la élite de los clubes europeos".

Y continuó: "No solo tenemos a los mejores jugadores a nivel individual, sino que también contamos con un equipo completo, y nuestras últimas actuaciones lo han demostrado".