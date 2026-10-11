Hoeness: el Bayern Múnich perdió su ritmo por la ridícula Liga de Naciones

Uli Hoeness, presidente de honor del Bayern de Múnich, criticó el calendario del último parón internacional, además de la ampliación del Mundial a 48 selecciones.

Hoeness declaró al diario alemán "Bild": "Nosotros somos los que más sufrimos con el Mundial largo. Nuestros jugadores regresaron tarde y después la Bundesliga arrancó el 25 de agosto".

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Y añadió: "Creo que es una catástrofe por parte de la UEFA organizar un parón de dos semanas después de solo cuatro semanas de competición. De nuestro equipo se marcharon 18 jugadores, así que es completamente normal que perdamos el ritmo".

Y continuó: "Los clubes tienen que defenderse, porque somos nosotros los que pagamos los salarios de los jugadores, y no sus selecciones. Y todo eso por un torneo ridículo como la Liga de Naciones de Europa. Es la broma del año".

Sobre los comentarios acerca del final de la era del portero Manuel Neuer, tras su error de ayer sábado ante el Augsburgo, en el partido que terminó con empate (2-2) en la Bundesliga, Hoeness dijo: "No, en absoluto. Cualquiera tiene derecho a equivocarse de vez en cuando".

Y agregó la leyenda del club bávaro: "Me parece igual de ridículo el debate sobre Joshua Kimmich. Los jugadores a los que ahora se está sobredimensionando primero tienen que ser titulares en sus clubes".

Neuer falló en un pase tras el saque inicial del partido entre el Bayern y el Augsburgo, lo que permitió a Robin Fellhauer robar el balón y marcar el gol de la ventaja para los locales, que se convirtió en el más rápido de la historia de la Bundesliga, a los ocho segundos.



