Hito: La mitad de Colo Colo jugará con sus hinchas por primera vez

9 de los 20 considerados por Quinteros para la semifinal de ida de Copa Chile nunca han visto minutos con albos en las tribunas.

Brayan Cortés, Bryan Soto, Carlo Villanueva, César Fuentes, Gabriel Costa, Gabriel Suazo, Iván Morales, Leonardo Valencia, Luciano Arriagada, Marcos Bolados y Óscar Opazo saben lo que es salir a la cancha, cualquiera esta sea, y recibir el aliento de los hinchas de Colo Colo. Hay otros ocho futbolistas convocados por el cuerpo técnico de Gustavo Quinteros que ante la Unión Española en Copa Chile vivirán su primera vez... y un caso especial que podrá ser disfrutado en vivo por fin.

¿Cómo va la Copa?

Es el caso de Bruno Gutiérrez, Daniel Gutiérrez, Emiliano Amor, Julio Fierro, Joan Cruz, Leonardo Gil, Maximiliano Falcón y Pablo Solari. El asterisco corre por cuenta de Vicente Pizarro, asentado en el primer equipo y con un rendimiento sobresaliente, que fue citado ante Puerto Montt el 2019 sin ver minutos pero con audiencia salmonera y popular en el Chinquihue. Repetiría únicamente convocatoria el hijo del Kaiser contra Wilstermann y Athletico Paranaense, con gente.

Las puertas abrirán dos horas antes del encuentro. Es decir, desde las 15hrs ya podrán entrar a la Ruca 💪🏼



¡Intenten llegar con tiempo! Así facilitamos el ingreso de tod@s. #COLOCOLORESPONDE https://t.co/yKv3B7C4QN — Colo-Colo (@ColoColo) August 16, 2021

El Cacique, que no recibe el necesario de su pueblo en directo desde que le ganó al Paranaense en marzo de 2020, sufrió la peor etapa de su historia sin la Garra ni la familia. Casi se va a la B de no ser por el milagro de Solari en Talca, uno de los que sueña con gritar más goles junto con los que contaron los días hasta volver a su casa, el Estadio Monumental. Al respecto, Amor le dijo a Cooperativa que "hay muchos chicos que no saben qué es jugar con gente. Les estamos hablando para que jueguen tranquilos, con la menor ansiedad posible".

EL PALMARÉS HISTÓRICO DE LA COPA CHILE

Yendo más allá, a nivel de clubes Bruno, Daniel Gutiérrez y Fierro jamás vieron minutos oficiales frente a público, mientras Pizarro, Solari y Cruz lo hicieron por primera vez este domingo, en el 1-0 del Albo de Quinteros sobre la Unión, pero por el Torneo Nacional.

¿CÓMO ES EL PLANTEL DE COLO COLO?