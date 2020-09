El historial de Boca en Colombia

El Xeneize visita al DIM, rival de un país en donde no gana desde 2004 y en donde Russo tuvo una de sus peores experiencias en la Libertadores.

Viajar a es una costumbre para Boca desde hace algunos años. Es la tercera vez de manera consecutiva, y la cuarta en cinco años, que el Xeneize tiene que enfrentar a un rival cafetero. Sin embrago, sus experiencias recientes están lejos de ser las ideales y espera poder dar vuelta el negativo historial en ese país esta noche en Medellín.

El DIM es rival más flojo del Grupo H: todavía no suma puntos y, en caso de no lograr su primer triunfo en el certamen, quedará eliminado. Así, espera poder extender la racha del conjunto de La Ribera, que no gana por esas latitudes desde la 2004. Aquel 1-0 ante en el Pascual Guerrero gracias a un gol de Fabián Vargas fue la última victoria azul y oro y, desde entonces, cosecha cinco empates y dos derrotas.

Durante este período de tiempo, encima, cayó dos veces con en dos finales seguidas: perdió la Copa Libertadores 2004 por penales y la 2005. Solo tuvo otro cruce mano a mano en estos 16 años: aquel ante Cúcuta en 2007 que, a pesar del tropezón en el partido de ida, logró dar vuelta la serie en La Bombonera y clasificarse.

Este será el cuarto encuentro ante Independiente Medellín en la historia, siendo todos en la fase de grupos. Antes del 3-0 en marzo, chocaron en la edición del 2003, en la cual Boca festejó como local, pero no pudo hacer lo propio como visitante. De hecho, la única vez que el Xeneize ganó en el Atanasio Girardot fue en un amistoso en 1957 ante , ya que las dos veces que lo visitó de manera oficial, volvió derrotado. ¿Podrá dar vuelta la historia?

EL HISTORIAL GENERAL

Fecha Torneo Partido Estadio 03/08/1977 Copa Libertadores Deportivo Cali 1-1 Boca Pascual Guerrero 23/11/1978 Copa Libertadores Deportivo Cali 0-0 Boca Pascual Guerrero 02/05/2001 Copa Libertadores Deportivo Cali 3-0 Boca Pascual Guerrero 10/05/2001 Copa Libertadores Junior 2-3 Boca Metropolitano Roberto Meléndez 26/03/2003 Copa Libertadores DIM 1-0 Boca Atanasio Girardot 19/06/2003 Copa Libertadores América 0-4 Boca Pascual Guerrero 05/11/2003 Atlético Nacional 4-1 Boca Atanasio Girardot 10/03/2004 Copa Libertadores Deportivo Cali 0-1 Boca Pascual Guerrero 01/07/2004 Copa Libertadores Once Caldas 1 (2)-(0) 1 Boca Palogrande 17/05/2005 Copa Libertadores Junior 3-3 Boca Metropolitano Roberto Meléndez 31/08/2005 Recopa Sudamericana Once Caldas 2-1 Boca Palogrande 31/07/2007 Copa Libertadores Cúcuta 3-1 Boca General Santander 24/02/2016 Copa Libertadores Deportivo Cali 0-0 Boca Deportivo Cali 02/05/2018 Copa Libertadores Junior 1-1 Boca Metropolitano Roberto Meléndez 24/04/2019 Copa Libertadores 2-2 Boca Manuel Murillo Toro

Boca visitó 15 veces Colombia y, en líneas generales, nunca le fue muy bien: son apenas tres triunfos, siete empates y cinco derrotas. En cruces de eliminación directa, el historial se empareja, pero los colombianos corren con una ventaja: fueron seis cruces que se reparten en partes iguales para cada uno, pero con dos finales ganadas por Once Caldas (Libertadores 2004 y Recopa 2005, ambas en tierras cafeteras) contra solo una por parte del Xeneize (Libertadores '78).