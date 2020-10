Historia Goal: El primer entrenador de Idrissi fue... el padre de Gudelj

El nuevo fichaje sevillista ya visitó Nervión en 2016 como aficionado en un partido ante el Athletic y tiene una conexión especial con el serbio.

Oussama Idrissi vive sus primeras días como jugador del . Sin embargo, no todo en el club de Nervión le es desconocido y ya tiene buenas referencias de la entidad, del vestuario y hasta de cómo aprieta y anima la afición en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

El extremo que ha reclutado Monchi nació en pero es internacional con y ha explicado a Goal que sus compatriotas Bono y En Nesyri le habían dado referencias fantásticas sobre el club: "En la selección nacional hablamos mucho sobre cómo es cada club de cada jugador. Sabía que el Sevilla es un gran club. Es un buen club, como una familia, con buen ambiente en el estadio, una gran afición. Así que esa era la información que conocía. Y estoy feliz de ser compañero de equipo de ellos ”.

Sin embargo, el portero y el delantero no serán sus dos únicos cicerones en sus primeros meses, ya que también tiene relación con Nemanja Gudelj y Luuk De Jong, a los que se ha enfrentado en la Eredivise.

La relación especial con Gudelj y su familia

De hecho, la relación con el serbio va más allá. Gudelj pasó su infancia en Holanda y al igual que Idrissi se formó en la cantera del NAC Breda y de allí dio el salto al AZ y después al , dos de los grandes del país. Allí no llegaron a jugar juntos porque el serbio subió primer equipo pronto pero dio la casualidad que el padre de Nemanja, el ex futbolista Nebojsa Gudelj, era el entrenador de Idrissi en el equipo juvenil. Años después, padre e hijo llegaron a enfrentarse como jugador del Ajax y entrenador del primer equipo del NAC.

"Creo que jugadores como Luuk De Jong y Gudelj me ayudarán también porque también jugaron en Holanda. Y jugué contra ellos. Y, por ejemplo, el padre de Gudelj fue mi entrenador cuando yo era joven, cuando tenía 15 años. Así que tengo muchos jugadores que conozco del pasado. Así que seguro que me ayudarán, no puedo esperar a conocerlos", revela Idrissi.

Su primera experiencia en la grada del Sánchez-Pizjuán

Desde el Breda, el nuevo jugador sevillista pasó al Groningen, el club con el que debutó en la antes de marcharse al AZ. En enero de 2016, Idrissi viajó con el Groningen a Andalucía a hacer una pequeña concentración tras las vacaciones de navidad. El equipo holandés aprovechó la visita para asistir a un partido del Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán y el nuevo fichaje sevillista quedó prendado de la forma de animar de la grada de Nervión.



"Hace 4 años estuve en el estadio. Vine aquí con mi antiguo club, estábamos de concentración aquí. Y fue increíble. El ambiente fue emocionante. La afición era muy fanática, así que fue una buena experiencia. Fue contra el Athletic hace cuatro años y el partido lo ganó 2-0 el Sevilla. Había un ambiente muy bonito. Increíble", recuerda el futbolista.

Aquella noche del 9 de enero de 2016 vio cómo el Sevilla de Unai Emery ganaba a los vascos con un doblete de Gameiro e Idrissi ya piensa en el momento en el que los aficionados puedan volver a las gradas del Ramón Sánchez-Pizjuán y poder volver a vivir ese ambiente: "Es una pena que no podamos jugar con la afición por el coronavirus, no puedo esperar para conocer a los aficionados en el estadio".