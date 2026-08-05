Historia en Dinamarca: un participante del Mundial rompe la «barrera mágica» de los 200 millones de coronas

Caleb Yirenkyi está a punto de dejar el FC Nordsjaelland por una cifra histórica, según informa Tipsbladet. El ghanés va a fichar por el Coventry City, recién ascendido a la Premier League, que romperá su récord de traspaso de entrada y también el récord de salida de la Superliga danesa.

Yirenkyi, de veinte años, procede de la célebre Right to Dream Academy, donde también se formaron, al menos en parte, Mohammed Kudus, Simon Adingra, Ernest Nuamah y Kamaldeen Sulemana.

Yirenkyi dio el salto al Nordsjaelland a mediados de 2024, donde firmó un contrato hasta mediados de 2030. El centrocampista central se hizo rápidamente un nombre, se convirtió en una pieza importante y sumó 56 apariciones (4 goles y 8 asistencias).

El Nordsjaelland recibirá una cantidad fija de 27 millones de euros (202,5 millones de coronas danesas), sin incluir 3 millones de euros (22,5 millones de coronas) en bonificaciones.

Nunca antes un club danés había ingresado una cantidad garantizada por traspaso de al menos 200 millones de coronas danesas (aproximadamente 26,75 millones de euros). Tipsbladet escribe que se ha superado la «barrera mágica» en el fútbol danés.

Nuamah se quedó cerca en 2023, cuando dejó el Nordsjaelland ese mismo año por 187 millones de coronas garantizados para ir al RWDM, que tenía el mismo propietario que el Olympique Lyon (John Textor).

Yirenkyi ya no viajará este miércoles a Islandia, donde el Nordsjaelland se enfrentará el jueves al Valur Reykjavik en la ida de la tercera ronda previa de la Conference League.

La cifra también es histórica para el Coventry. Nunca antes The Sky Blues habían pagado tanto dinero por un jugador. Los puestos segundo al cuarto en la lista de fichajes más caros, Carl Rushworth (Brighton, 25.7), Loum Tchaouna (Burnley, 23) y Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt, 18), también llegaron en este mercado de fichajes.

Yirenkyi debutó con Ghana el 28 de mayo de 2025 y ya es imprescindible en The Black Stars. El diestro suma quince internacionalidades y también fue una pieza fija en el Mundial. En el primer partido de la fase de grupos, ante Panamá, dio personalmente los tres puntos a Ghana (1-0).



