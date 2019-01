Historia de la Copa América (1919): la final más larga del mundo

Duró 150 minutos. La competición iba a ser en 1918 y se pospuso por una epidemia de gripe. Fue la primera que ganó Brasil.

Por una epidemia de gripe que hizo estragos en Río de Janeiro, la Copa América tembló en 1918 y se pospuso para 1919. La importancia fundamental de este torneo continental fue que se rompió la hegemonía de Uruguay, que había ganado las primeras ediciones de esta competición, en una época dorada del fútbol de la banda oriental que terminó con la obtención del Mundial de 1930. Liderado por Artur Friedenreich y Neco, Brasil obtuvo su primera estrella.

En el partido que definió el campeonato hay una verdadera rareza: el equipo local y Uruguay jugaron 150 minutos. Tras empatar 0 a 0 en el tiempo reglamentario, se disputó una prórroga de 30 minutos. Al mantenerse el empate, se disputó otra prórroga más de igual tiempo. Arthur "El Tigre” Friedenreich terminó marcando el único tanto.

Resultados

Brasil 6 vs. Chile 0

Uruguay 3 vs. Argentina 2

Uruguay 2 vs. Chile 0

Brasil 3 vs. Argentina 1

Argentina 4 vs. Chile 1

Brasil 1 vs. Uruguay 1

Brasil 1 vs. Uruguay 0