Hirving Lozano jugará el próximo medio año en Los Angeles Galaxy. El delantero, de 31 años, llega cedido por San Diego FC hasta el final de este año natural. Después, LA Galaxy tendrá la opción de ficharlo de manera definitiva.

«Hirving es un jugador al que ya intentamos contratar hace tres años, así que esto se siente como una especie de círculo que se cierra», afirmó Will Kuntz, director general de LA Galaxy.

«Tiene un excelente historial en clubes que han peleado por el título en varias competiciones, incluido en su temporada de debut en la MLS. Cuando analizamos las opciones para reforzar nuestra plantilla de cara al tramo final de la temporada, quedó claro que Hirving era el jugador adecuado para la situación en la que nos encontramos como club.»

«Tenemos un grupo con talento, un vestuario fuerte y un objetivo claro de cara a estos últimos 15 partidos de la temporada. Por eso estamos tremendamente felices de que Hirving y su familia se unan a Galaxy.»

A comienzos de 2025, Lozano pasó del PSV a San Diego, pero su etapa en el club estadounidense no transcurrió como ambas partes habían esperado. El mexicano tuvo un conflicto con su entrenador y, en parte por ello, parecía existir una especie de «secuestro»: no jugaba desde el 30 de noviembre.

Como consecuencia, Lozano tampoco fue incluido en la convocatoria de México para el Mundial de este verano. Ahora, por tanto, se ha encontrado una solución para su situación sin salida.

LA Galaxy, club en el que también milita, entre otros, Marco Reus, ocupa actualmente la duodécima plaza de la Conferencia Oeste de la MLS. San Diego tiene un punto menos y es decimotercero.