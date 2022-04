Hinchas de la U destrozan a Junior Fernandes por irse de fiesta tras amargo empate ante Palestino

Universidad de Chile no pasó del empate este sábado frente a Palestino y prolongó su sequía de victorias en el Campeonato Nacional 2022, registrando su tercer duelo consecutivo sin ganar que los mantiene en el undécimo lugar de la tabla con 11 puntos, a tres de la zona de descenso que comienza Unión La Calera, y con la continuidad del técnico Santiago Escobar pendiendo de un hilo.

Esta situación tiene a los fanáticos azules molestos con la dirigencia estudiantil; sin embargo, se sumó una nueva arista tras el pálido cotejo en Santa Laura. Y es que se viralizó un registro en el que aparecen Junior Fernandes y su compañero de ataque Ronnie Fernández participando de una fiesta de cumpleaños en medio del complejo momento que atraviesa el club.

La celebración se filtró a través de las redes sociales, provocando un sinnúmero de comentarios en contra del futbolista ex Estambul Başakşehir encontrando la defensa del ex Santiago Wanderers quien reaccionó tras un comentario de un periodista en Twitter.

"Entiendo que los momentos no son los indicados por los resultados, pero de ahí a querer sacar provecho de esto en tu condición de periodista, me parece discutible.. lo más fácil es atacar en los momentos difíciles. Las familias no son responsables de los malos resultados (cumple)", escribió el nacido en Punta Arenas.

Para esto si que tienes energía cierto Junior??? Pq para correr en la cancha, que es para lo que te pagan, ni a palos.



Volviste a Chile a puro webear... pic.twitter.com/YplFcSydwa — Nico Jiménez (@nico_vrsalovic) April 17, 2022