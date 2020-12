Hinchas de Colo Colo amenazan a Mayne-Nicholls: "Si descendemos, se acaba tu mundo"

Los fanáticos de los albos reaccionaron tras las declaraciones del vicepresidente de Blanco y Negro colgando un lienzo en el Estadio Monumental.

Continúa la polémica en tras las declaraciones del vicepresidente de Blanco y Negro, Harold Mayne-Nicholls. En diálogo con Más que Fútbol de DirecTV, el directivo abordó el mal momento que atraviesa el Cacique, que lo tiene ad portas de perder la categoría por primera vez en su historia. "No se acaba el mundo si toca descender. No habrá problemas en la Moneda, el país tiene problemas más importantes", afirmó el ex presidente de la ANFP.

Lo anterior no cayó nada bien entre la fanaticada del cuadro de Macul y, la noche de este martes, apareció en el Estadio Monumental un lienzo con una clara amenaza: “Harold: si descendemos, se acaba tu mundo. Renuncia”.

Esto, luego que el propio oriundo de ofreciera sus disculpas a los hinchas albos. "Respecto de mi frase emitida en entrevista con DirecTV, debo decir que está relacionada con una referencia del periodista a La Moneda y el Gobierno, que a mi juicio, no tiene sentido en una conversación futbolística. A todos aquellos que se sintieron ofendidos, les pido mis sinceras disculpas. Jamás ha sido mi intención faltarle el respeto a la gran familia colocolina y su maravillosa historia", declaró.

Y sentenció: "Por ello quiero ser muy enfático, y creo que lo dejé claro en la referida nota: nunca he imaginado la posibilidad de que Colo Colo no participe en la primera división del fútbol chileno, para mí esa chance no existe y cada vez que veo trabajar a los jugadores y cuerpo técnico, me convenzo más que saldremos de esta incómoda posición”.