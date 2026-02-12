Himno nacional de Italia: «Il Canto degli Italiani» / «Fratelli d'Italia»: letra, vídeo y significado explicado

El himno nacional de Italia siempre ha sido uno de los favoritos de los aficionados en los grandes torneos.

Las estrellas de la Azzurri se alinean y entonan su himno con entusiasmo, y la pasión de los jugadores, así como el ritmo de la canción, lo hacen destacar sobre el resto.

GOAL echa un vistazo a uno de los himnos nacionales más emblemáticos: Fratelli d'Italia.

¿Cuál es el himno de la selección italiana de fútbol?

El título original del himno es Il Canto degli Italiani, que significa «La canción de los italianos», pero también se conoce por las primeras palabras de la canción, Fratelli d'Italia, que se traduce como «Hermanos de Italia».

Sin embargo, curiosamente, rara vez se canta el himno completo. Por lo general, se canta dos veces la primera estrofa, seguida del estribillo, y luego termina con un fuerte «¡Si!» (¡Sí!).

Letra completa del himno nacional de Italia

Hermanos de Italia,

Italia se ha despertado,

con el yelmo de Escipión

se ha ceñido la cabeza.

¿Dónde está la Victoria?

Le ofrezca su cabello,

pues esclava de Roma

la creó Dios.



[Coro]: Unámonos en cohorte,

estamos listos para la muerte.

Estamos listos para la muerte,

Italia nos ha llamado.



Unámonos en cohorte,

estamos preparados para la muerte.

Estamos preparados para la muerte,

Italia nos ha llamado.



Durante siglos fuimos

pisoteados, ridiculizados,

porque no somos un pueblo,

porque estamos divididos.

Que nos reúna una sola

bandera, una esperanza:

para unirnos

ya ha llegado la hora.



(Estribillo)

Unámonos, amémonos,

la unión y el amor

revelan a los pueblos

los caminos del Señor.

Juremos liberar

nuestra tierra natal:

unidos, por Dios,

¿quién puede vencernos?



(Estribillo)

Desde los Alpes hasta Sicilia

en todas partes es Legnano,

todos los hombres de Ferruccio

tiene el corazón, tiene la mano,

los niños de Italia

se llaman Balilla,

el sonido de cada campana

tocó las vísperas.



(Estribillo)

Son juncos que se doblan

las espadas vendidas:

ya el águila de Austria

ha perdido sus plumas.

La sangre de Italia,

la sangre polaca,

bebieron, junto con los cosacos,

pero le quemó el corazón.



(Estribillo)



Himno nacional italiano (traducción al inglés)

Hermanos de Italia,

Italia ha despertado,

Atado el casco de Escipión

sobre su cabeza.

¿Dónde está la victoria?

Que se incline,

pues Dios la creó

Esclava de Roma.

Unámonos en una cohorte,

Estamos listos para morir.

Estamos listos para morir,

Italia nos ha llamado.

Unámonos en una cohorte,

Estamos listos para morir.

Estamos listos para morir,

Italia nos ha llamado, ¡sí!

Durante siglos fuimos

oprimidos, ridiculizados,

porque no somos un solo pueblo,

porque estamos divididos.

Que una bandera, una esperanza

nos una a todos.

Ha llegado la hora

de unirnos.



(Estribillo)





Unámonos, amémonos los unos a los otros,

Por la unión y el amor

revelen al pueblo

Los caminos del Señor.

Juremos liberar

La tierra que nos vio nacer:

Unidos, por Dios,

¿Quién puede vencernos?



(Estribillo)





Desde los Alpes hasta Sicilia,

Legnano está en todas partes;

Cada hombre tiene el corazón

y la mano de Ferruccio

Los niños de Italia

se llaman Balilla;

Cada toque de trompeta

suena como las vísperas.



(Coro)





Las espadas mercenarias,

son cañas débiles.

El águila austriaca

Ya ha perdido sus plumas.

La sangre de Italia

y la sangre polaca

bebieron, junto con los cosacos,

Pero le quemó el corazón.



(Coro)

¿Quién escribió «Il Canto degli Italiani» y cuándo se convirtió en himno oficial?

La letra fue escrita por Goffredo Mameli en septiembre de 1847 y se inspiró en el himno francés La Marsellesa. En ese momento solo tenía 20 años.

La envió a Turín para que su compatriota genovés, el compositor Michele Novaro, le pusiera música, en lugar de utilizar una melodía ya existente.

Se interpretó públicamente por primera vez en diciembre de ese mismo año ante una multitud de 30 000 personas que habían acudido a Génova desde toda Italia para celebrar el 101.º aniversario de la rebelión popular del barrio genovés de Portoria durante la Guerra de Sucesión Austriaca y también para protestar contra las ocupaciones extranjeras en Italia.

Durante el reinado de Benito Mussolini, las canciones que no eran explícitamente fascistas fueron prohibidas o desalentadas, pero Il Canto degli Italiani fue tolerada y, finalmente, considerada el himno oficial.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la canción resurgió, especialmente entre los antifascistas, y fue declarada himno nacional provisional en 1946. Se suponía que iba a ser adoptada oficialmente en la Constitución como himno oficial, pero no hubo ningún decreto legislativo que lo confirmara.

La canción siguió siendo popular en Italia y entre los italianos en el extranjero, pero no fue hasta 2017 cuando la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley para confirmar El canto de los italianos como himno oficial de la República Italiana.

