Himno de la Selección de Inglaterra: música, historia y letra de 'God Save the Queen'

La reproducción de himnos nacionales antes de los partidos internacionales es una tradición de este deporte desde hace mucho tiempo.

Para algunos, incluidos los jugadores, el himno nacional despierta emociones y cantarlo es un componente esencial. Otros observan respetuosamente el momento en silencio, mientras que a unos pocos puede que incluso no les guste. En Goal echamos un vistazo a uno en particular: el de Inglaterra .

Himno de la Selección de fútbol de Inglaterra

La Selección de Inglaterra utiliza una variación del 'God Save the Queen' como himno deportivo para los partidos internacionales. Oficialmente, 'God Save the Queen' es el himno nacional del Reino Unido, pero ha sido sinónimo de Inglaterra desde que apareció por primera vez.

En términos generales, solo se usa el primer verso de 'God Save the Queen' para estar dentro de las regulaciones de la FIFA con respecto a los himnos nacionales, esas que marcan que el himno de cada equipo no debe exceder los 90 segundos de duración .

La canción tiende a usarse cuando Inglaterra está representada en actividades deportivas, pero hay algunas excepciones. El equipo de cricket de Inglaterra, por ejemplo, usa ' Jerusalem ' como su himno.

Letra de 'God Save the Queen'

'God Save the Queen' (a veces 'God Save the King') fue adoptado como el himno nacional británico en 1745 y ha permanecido así hasta el día de hoy. La canción es una oda al monarca sentado y pide la preservación divina de su reinado, así como la desaparición de sus enemigos.

La letra original se refería específicamente al entonces monarca británico, el rey Jorge II, y a lo largo de los años han aparecido varias versiones, incluidas algunas de un tono más militarista. Sin embargo, la canción se ha estandarizado desde entonces y puedes ver esa versión completa a continuación.

God Save the Queen (en inglés)

God save our gracious Queen!

Long live our noble Queen!

God save the Queen!

Send her victorious,

Happy and glorious,

Long to reign over us:

God save the Queen!



O Lord our God arise,

Scatter her enemies,

And make them fall:

Confound their politics,

Frustrate their knavish tricks,

On Thee our hopes we fix:

God save us all.

Thy choicest gifts in store,

On her be pleased to pour;

Long may she reign:

May she defend our laws,

And ever give us cause,

To sing with heart and voice,

God save the Queen!

Dios salve a la Reina (en español)

Dios salve a nuestra gloriosa Reina,

Larga vida a nuestra noble Reina,

Dios salve a la Reina;

Que la haga victoriosa,

Feliz y gloriosa,

Que tenga un largo reinado sobre nosotros:

Dios salve a la Reina.

Oh, Señor, nuestro Dios, levántate

Dispersa a sus enemigos

Y haz que caigan.

Confunde sus políticas,

Frustra sus ardidos trucos,

En ti, ponemos nuestras esperanzas,

Dios salve a todos.

Tus más selectos presentes en reserva,

Ten el agrado de derramar sobre ella;

Que su reinado sea largo;

Que defienda nuestras leyes,

Y que siempre nos dé motivo

Para cantar con corazón y voz

Dios salve a la Reina.

Polémicas e himnos alternativos de Inglaterra

En el fútbol, ​​el Reino Unido está representado por tres selecciones nacionales: Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y Gales . Sin embargo, solo los equipos de Inglaterra e Irlanda del Norte usan el himno nacional británico antes de los partidos, mientras que los equipos de Escocia y Gales tienen sus propios himnos nacionales únicos: 'Flower of Scotland' y 'Hen Wlad Fy Nhadau'.

Con Escocia y Gales adoptando himnos separados y distintos para el deporte, el uso por parte de Inglaterra del himno nacional británico, que oficialmente abarca todo el Reino Unido, ha sido un tema de conversación ocasional entre políticos, seguidores y deportistas por igual. La pregunta se ha planteado en varias ocasiones y en 2016 se debatió en el parlamento británico una moción presentada por el parlamentario laborista Toby Perkins , que pedía la adopción de un himno nacional exclusivamente inglés.

Perkins observó que 'God Save the Queen' antes de los partidos de Inglaterra "refleja la sensación de que vemos a Gran Bretaña e Inglaterra como sinónimos". Una encuesta de 2007 realizada por el grupo de campaña 'Anthem4England' vio a 'Jerusalem', la canción utilizada por el equipo de cricket de Inglaterra, como la alternativa preferida por delante de sugerencias como 'Land of Hope and Glory' y 'Rule Britannia'.

Otros, incluido Perkins, han sugerido que se podría escribir específicamente una nueva canción. Curiosamente, 'God Save the Queen' a veces se ha encontrado con una respuesta negativa de los fanáticos de la oposición. En 2005, por ejemplo, los aficionados galeses abuchearon el himno en Cardiff antes de un partido de clasificación para la Copa del Mundo entre Gales e Inglaterra.

En ese momento, el entonces capitán de Inglaterra, David Beckham , comentó: "Los jugadores estaban entusiasmados con el partido de todos modos, pero cuando escuchamos eso, definitivamente nos motivó".

Más recientemente, en 2017, la Asociación de Fútbol de Escocia (SFA) fue multada con £ 4,000 por la FIFA después de que los fanáticos abuchearan a 'God Save the Queen' antes de un partido de clasificación para la Copa Mundial entre Escocia e Inglaterra en Glasgow.

Usado por otros equipos

Como se mencionó, el equipo de Irlanda del Norte también usa 'God Save the Queen' como himno antes de los partidos internacionales, pero no sin polémica. El himno es particularmente divisivo en Irlanda del Norte porque no se considera representativo de aquellos individuos de la región que se consideran irlandeses y no británicos.

El ex presidente de la Asociación Irlandesa de Fútbol (IFA) Jim Shaw reconoció la dificultad del himno en una entrevista de 2016 con el Belfast Telegraph . "Si lo mantenemos, molestaremos a la gente y sabemos que si se va, habrá muchos partidarios enojados", dijo Shaw. "Pero no le corresponde a la Asociación de Fútbol irlandesa decidir cuál es el himno nacional de Irlanda del Norte. Eso le corresponde al gobierno delegado de Stormont".

Siendo el himno del Reino Unido, 'God Save the Queen' también fue utilizado por el equipo de fútbol británico durante los Juegos Olímpicos de 2012. Sin embargo, algunos jugadores de equipos masculinos y femeninos, específicamente los de Gales y Escocia, enfrentaron críticas de algunos sectores por no cantarlo.

En otros lugares, aunque no usa 'God Save the Queen', el himno nacional de Liechtenstein 'Oben am jungen Rhein' ('High on the Young Rhine') usa exactamente la misma melodía , que ha sido una fuente de confusión menor en los partidos contra Irlanda del Norte o Inglaterra. Curiosamente, las naciones de la Commonwealth como Australia, Nueva Zelanda y Canadá usan 'God Save the Queen' como himno real oficial, pero cada una tiene sus propios himnos también.