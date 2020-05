Higuaín sobre Lautaro Martínez: "¿Cómo le decís que no al Barcelona?"

El Pipita se refirió al futuro del delantero argentino del Inter y lo comparó con su experiencia en el Real Madrid.

Una de las novelas de mercado más atrapantes de esta cuarentena es, sin dudas, la que tiene a Lautaro Martínez y al Barcelona como protagonistas principales. El club catalán está tras los pasos del delantero argentino, pero el Inter no piensa dejarlo salir a cualquier precio.

Quien opinó sobre el futuro cercano del ex-Racing fue nada menos que Gonzalo Higuaín, su compatriota y colega que, todavía, milita en la . Además de elogiarlo y asegurar que "tiene la capacidad para ser el 9 de la Selección argentina", el Pipita analizó la situación en la que se encuentra el Toro.



"Es muy jodido decirle que no al , me pasó cuando con 18 años me vino a buscar el . ¿Cómo le decís que no?", señaló el atacante surgido de River, en declaraciones a TyC Sports.

Por otra parte, Higuaín contó por qué se fue de la Casa Blanca. "Decidí irme del Real Madrid a para demostrarle a todos que mi decisión no estaba equivocada. Fue una apuesta para crecer como jugador y persona, porque creo que lo más lindo para un jugador es reinventarse. Me demostré a mi mismo y a todos que podía. Ahí está la clave: estar convencido de las decisiones", concluyó.

