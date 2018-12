Hierro: "Tenía contrato hasta el Mundial de Qatar, pero lo mejor era salir"

El ex seleccionador recuerda su salida de La Roja y el polémico Mundial de Rusia 2018.

Fernando Hierro ha sido uno de los protagonista del 2018 tras convertirse en el seleccionador de emergencia de España en el Mundial de Rusia 2018 tras la destitución de Julen Lopetegui por marcharse al Real Madrid.

"Volví a la RFEF porque la situación del fútbol español no era fácil. Yo había estado 18 años y siempre hubo un comportamiento ejemplar conmigo. Y decidí regresar por eso, para intentar que todo saliese adelante. Y terminó de una manera difícil y compleja, pero entendí que por lealtad y compromiso con el fútbol español lo tenía que hacer. Lo volvería a repetir sin dudarlo", comentó a O11CE Metros.

"He cumplido 50 años y en mi vida había visto algo parecido, vivir a tres días del inicio de un Mundial una situación así. Mi compromiso y honestidad me llevaron a aceptar el cargo de seleccionador. Entendía que tenía que hacerlo y tengo la conciencia tranquila. Sabía que la exigencia era máxima, pero en esa compleja situación tenía que dar ese paso sí o sí. Agradezco el comportamiento de los futbolistas y lo demás es fútbol, algo que no puedes controlar", añadía sobre el Mundial de Rusia 2018.

De hecho, el técnico expluca que "tenía contrato hasta el Mundial de Qatar y creo que la mejor solución era salir, para mí y para todos. Decidí que debía dar paso a una nueva generación. Tenemos grandísimos futbolistas y grandes entrenadores, caso de Luis Enrique, que es un maravilloso seleccionador. Hemos disfrutado, hicimos lo que nadie ha hecho, ganar dos Eurocopas y un Mundial, y parecía que era fácil. Tenemos potencial, grandes futbolistas y un gran seleccionador, así que España seguirá peleando por todos los títulos en juego".